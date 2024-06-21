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Растениеводство АПК и пищепром

Спаржевая ферма по-самарски: краткая история длинных инвестиций в королевский деликатес

КРАСНЫЙ ЯР. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Спаржа у жителей Самарской области не входит в ежедневный рацион. Между тем в дореволюционной России овощ был распространен. В СССР про него забыли, и лишь недавно отечественные фермеры стали возвращаться к этой культуре. Самарская область – одна из немногих регионов России, где выращивается спаржа. Игорь Ким – житель Красноярского района с корейскими корнями – занимается этой культурой полтора десятка лет. Корреспондент Волга Ньюс побывала на спаржевой ферме, попробовала на вкус и узнала, как возделывается эта культура, за что ее любил король Франции Людовик XIV и почему овощ остается для нас элитным.

Фото: https://vk.com/club194550316

— Игорь Петрович, расскажите как все начиналось, когда и как вы пришли к выращиванию спаржи?

— Мы переехали в Красноярский район в 1992 г. из Таджикистана. Сначала жили в семейном общежитии. Здесь (поселок Угловой. — Прим. Волга Ньюс) было подсобное хозяйство "Дружба". Приятель мне как-то принес настоящую спаржу (есть же корейская спаржа на основе соевого молока, из которой делают салаты). Я попробовал на вкус — мне стало интересно. Потом искал и читал литературу, посвященную этому продукту. Это было ближе к 2000-м годам.

Когда мы получили участок, решил попробовать выращивать: посадил кустов 15-20. На один салат с этих кустов нужно собирать спаржу четыре дня. Дети приезжали, распробовали… Я так подумал: они мне даже поесть не дадут (смеется), и посадил кустов 60. Тогда мы уже начали сами есть и угощать.

Позже оформил дополнительно четыре сотки и посадил примерно 800 кустов. Еще шесть соток засадил на участке соседки, ее земля пустовала.

Спаржа дает урожай на третий — четвертый год. В первый год она очень тоненькая, на второй — потолще, на третий год можно попробовать.

Я понимал, что продукт дорогой: в 2014–2015 гг. стоил около 20 евро на рынках Европы, в "Метро" — 800 руб. за килограмм. Спаржа никогда не была дешевой. Конечно, сомневался, что мне удастся продать что-нибудь, потому что я плохой продавец.

Поддержала семья, сказали: хороший продукт все равно продастся. Я всего-то года три назад начал продавать. Представляете, сколько лет шел к этому: в 2010 г. посадил первые кусты, в 2016–2017 гг. увеличивал посадки и в 2021–2022 гг. стал продавать.

— Как вы реализовываете спаржу?

— Мне сильно помогло развитие соцсетей, заказы делают в различных чатах и группах. Кроме того,

отвожу спаржу на Губернский рынок. С реализацией сложно, потому что люди не знают что это за продукт. Сложность еще и в том, что спаржа дает урожай очень короткий период. В этом году чуть дольше: мы начали продажи с 20 апреля и 8 июня завершаем. Побеги можно хранить в холодильнике, но это не продукт длительного хранения.

Обычно, если май жаркий, то 20 мая спаржа вся израстается. В теплую погоду она резко может пойти

в рост, как в апреле этого года. Ее надо сразу срезать и быстро продавать из-за короткого срока хранения. Считается, что спаржу лучше есть в день срезки — тогда она максимально вкусная.

— Какая урожайность спаржи, как она измеряется?

— С гектара можно снять не больше пяти тонн, то есть с 1 кв. м — полкило при очень хорошем уходе. Куст живет 15-20 лет. На седьмой год куст достигает максимальной урожайности. В одном кусте образуется 20 побегов, у молодого растения — около 10. Среди спаржи есть мальчики и девочки. У первых побеги не очень толстые, но их в кусте побольше. У девочек побеги намного толще, их в кусте мало. Женское растение дает семечки.

При срезке надо оставить пять-шесть побегов на следующий год. Если этого не сделать, то весной ничего

не вырастет. Оставшиеся побеги закладывают почки, старые корни отмирают (они достигают в длину 60 см), а новые кусты вырастают из почек.

— Какой уход требуется спарже? Какие климатические условия ей подходят?

— Спаржу можно выращивать везде. Культура, как и большинство овощей, боится заморозков, которые в этом году зачастили. В мае на ночь накрывали агрополотном. Поскольку спаржа растет стремительно, мы собираем ее два раза в день. Вношу удобрения, в зиму кусты обрезаю.

— Рестораторам предлагали продукт?

— Рестораны не хотят брать спаржу, их не интересует, так как под спаржу надо менять меню на месяц — единственное время в году, когда она созревает. В Европе, когда идет спаржа, все рестораны ее готовят, устраивают фестивали.

Самое большое потребление спаржи на душу населения — в Германии. Немцы выращивают в основном белую спаржу. Зеленая спаржа и белая — это один и тот же сорт. Белую собирают, когда она только розовый "носик" из земли показала: мы ее откапываем, срезаем, потом снова закапываем, потому что рядом растут другие побеги. Она более элитная, нежная на вкус. Зеленая спаржа — это надземный побег.

— В регионах России культивируют спаржу?

— Да, в Санкт-Петербурге, Калининграде, Подмосковье, Белгородской и Воронежской области выращивают. В России до революции спаржу активно выращивали. Лев Толстой очень любил этот овощ. Чтобы куст зимой давал урожай, его укрывали навозом. Спаржу очень любил король Франции Людовик XIV: построил у себя теплицы, чтобы растение дольше давало урожай. История культивирования и потребления этого продукта насчитывает несколько тысячелетий.

— Чем полезна спаржа?

— Это очень низкокалорийный продукт (20 ккал на 100 г продукта. — Прим. Волга Ньюс). Но главная польза — в ее свойствах: она очень активно выводит аммиак из организма, действие начинается через 15 минут после потребления. Больше 2 тыс. лет спаржу использует медицина: отвары корней, ягод, ветки тоже используются.

— Вы планируете увеличивать посевы?

— Помимо тех грядок, что вы видите, у меня растет еще 10 соток спаржи — через два года там буду собирать.

— Покупатель найдется для такого объема продукции?

— У нас есть постоянные клиенты. Пока спрос больше предложения. Конечно, спаржу продают в супермаркетах. В "Ленту" везут из Перу, Китая, Аргентины, Мексики. В Дагестане много посадили. Слышал, что сюда привозили. У спаржи очень короткий срок годности. Передержанная спаржа становится грубой, волокнистой, сухой. Уверен, только тот, кто здесь выращивает — на самарской земле, будет иметь хорошую спаржу для местного жителя.

Игорь Ким и его супруга Любовь Ким не только выращивают спаржу, но и организуют мастер-классы, экскурсии на ферму, где рассказывают о растении, отвечают на вопросы гостей и дегустируют продукт в разных блюдах. Кроме того, семья устраивает мастер-классы по приготовлению блюд аутентичной корейской кухни. Узнать условия приобретения спаржи и записаться на мероприятия можно по следующим ссылкам: https://vk.com/club194550316https://vk.com/id287220066.

Гид потребителя

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