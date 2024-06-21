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НОВИКОМ улучшает условия по вкладам

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дочерний банк Госкорпорации Ростех повысил ставки по рублевым вкладам. Теперь доходность по накопительным продуктам НОВИКОМа достигает 17%.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В НОВИКОМе действует несколько линеек вкладов: "Комфорт", "Рост" и "Капитал". "Комфорт" — линейка пополняемых вкладов с возможностью снятия средств. "Рост" подразумевает растущую процентную ставку и ежемесячные выплаты дохода. Непополняемый вклад "Капитал" рассчитан на высокий процент и выплату дохода в конце срока. У каждой линейки есть вариант Premium, который предполагает размещение суммы от 3,5 млн рублей.

Изменения коснулись практически всех накопительных линеек банка, ставка выросла в среднем на 2%. Доходность по вкладу "Капитал" теперь достигает 16,6% годовых. Премиальный вариант "Капитала" принесет выгоду до 17%. Доходность вкладов "Рост" и "Premium Рост" теперь составляет от 12% до 14,6% в зависимости от суммы и срока размещения. Вклад "Premium Комфорт" принесет до 14% выгоды при размещении на 367 дней.

"НОВИКОМ постоянно анализирует ситуацию на рынке и формирует предложение для своих розничных клиентов — сотрудников предприятий Ростеха — на основе лучших условий. Поэтому мы приняли решение о повышении доходности по всем накопительным вкладам банка. В целом, мы видим интерес вкладчиков к различным накопительным продуктам НОВИКОМа. К примеру, значительный рост спроса демонстрирует наш флагманский сберегательный продукт — вклад-флоатер "Рантье" с возможностью пополнения и доходностью, привязанной к размеру ключевой ставки ЦБ РФ. Он позволяет получить высокий доход, несмотря на колебания конъюнктуры рынка", — рассказал старший вице-президент банка НОВИКОМ Дмитрий Криштопа.

Гид потребителя

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