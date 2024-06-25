На Металлурге построят дома высотой до 25 этажей

Комплексное развитие территории (КРТ) около парка им. 50-летия Октября (Металлургов) в Самаре находится на подготовительной стадии. О ходе работе Волга Ньюс рассказал Анатолий Давидюк — директор и учредитель ООО "СЗ "Премьер-Инвестстроя", с которым мэрия заключила договор.
Под КРТ попали два несмежных участка. Первый находится в границах улиц Советской, Нагорной,
Ташкентского переулка и проспекта Юных Пионеров, второй — между улицами Нагорной, Пугачевской и Ставропольской. Общая площадь составляет 12,6 га.
Согласно условиям соглашения, застройщик должен расселить и снести старые двухэтажки на площадке. Взамен он получит возможность возвести там новые дома.
"Сейчас ведем переговоры с жителями, обсуждаем варианты переселения. Параллельно идет процесс проектирования застройки. По первой очереди документы ожидаем в сентябре. Планируем строительство современных жилых домов высотой до 25 этажей с детскими садами, школой и всем необходимым", — рассказал Волга Ньюс директор и учредитель "Премьер-Инвестстроя" Анатолий Давидюк.
Последние комментарии
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,
Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”
Круто!
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.