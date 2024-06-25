На Металлурге построят дома высотой до 25 этажей

Комплексное развитие территории (КРТ) около парка им. 50-летия Октября (Металлургов) в Самаре находится на подготовительной стадии. О ходе работе Волга Ньюс рассказал Анатолий Давидюк — директор и учредитель ООО "СЗ "Премьер-Инвестстроя", с которым мэрия заключила договор.

Под КРТ попали два несмежных участка. Первый находится в границах улиц Советской, Нагорной,

Трущобы с детсадом — под снос: на Металлурге построят новый микрорайон с высотками Мэрия Самары предприняла вторую попытку раздачи земли со старыми домами застройщикам для комплексного развития территорий (КРТ). Пока идут суды с бизнесменами прошлой волны, победители новых аукционов приступили к подготовке проектов. Волга Ньюс запускает серию статей о том, какие кварталы ждет преображение, и что там появится. Начнем с территории в районе парка Металлургов. На месте полуразрушенных двухэтажек собираются построить целый микрорайон. Однако есть несколько подводных камней.

Ташкентского переулка и проспекта Юных Пионеров, второй — между улицами Нагорной, Пугачевской и Ставропольской. Общая площадь составляет 12,6 га.

Согласно условиям соглашения, застройщик должен расселить и снести старые двухэтажки на площадке. Взамен он получит возможность возвести там новые дома.

"Сейчас ведем переговоры с жителями, обсуждаем варианты переселения. Параллельно идет процесс проектирования застройки. По первой очереди документы ожидаем в сентябре. Планируем строительство современных жилых домов высотой до 25 этажей с детскими садами, школой и всем необходимым", — рассказал Волга Ньюс директор и учредитель "Премьер-Инвестстроя" Анатолий Давидюк.