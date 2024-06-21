Авито Работа: в Самаре средние зарплатные предложения за год выросли на 11%

Эксперты Авито Работы изучили динамику средних зарплатных предложений в крупных городах России за период с весны 2023 по весну 2024 года. По результатам аналитики, Краснодар стал лидером по приросту средних зарплатных предложений для новых сотрудников этой весной. А в Самаре средние предлагаемые зарплаты выросли на 11%.

В целом по России прирост средних зарплатных предложений для новых сотрудников год к году при полном рабочем дне составил 11%. В среднем россиянам весной текущего года готовы были предложить 63 130 руб. в месяц за полный рабочий день. Важно отметить, что приведенные данные основаны на расчетах средних зарплатных предложений для новых специалистов без учета премий, процентов от сделок/продаж и других дополнительных выплат сотрудникам.

По данным Авито Работы, самый активный рост средних предлагаемых зарплат весной 2024 г. произошел в Краснодаре — по сравнению с весной прошлого года работодатели в этом городе стали предлагать новым сотрудникам в среднем на 17% больше. Соискатели могли рассчитывать на среднюю предлагаемую зарплату в 59 879 руб. в месяц.

В Самаре средние предлагаемые зарплаты выросли на 11% и составили 54 995 рублей. Особенно средние зарплатные предложения выросли в сферах юриспруденции (+31%), продажи (+27%) и строительства (+25%).

"Несмотря на то, что зарплатная гонка в стране замедляется, мы все еще наблюдаем значимый рост средних зарплатных предложений для новых сотрудников. Этот прирост обусловлен дефицитом кадров и развитием в регионах определенных сфер", — комментирует Дмитрий Пучков, управляющий директор Авито Работы.