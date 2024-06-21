7 миллионов за прицеп: "Ингосстрах" рассказал о выплатах по автострахованию за май и июнь

За период с 27 мая по 7 июня "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 2,8 миллиардов рублей в сегменте автострахования. Так, по каско было выплачено более 846 миллионов, а по ОСАГО — более 1,9 миллиардов рублей.

Самые крупные выплаты по каско за 2 недели составили 7,6 миллионов рублей — водитель другого авто во время буксировки нарушил правила и выехал на встречную полосу, где столкнулся с застрахованной машиной; 7 миллионов — водитель во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП был поврежден застрахованный полуприцеп и частично уничтожен перевозимый груз; 6,8 миллионов — водитель застрахованного авто во время поездки ночью был ослеплен встречной машиной на повороте. Уходя от столкновения, водитель врезался в дерево, в результате машина была значительно повреждена.

Крупнейшие выплаты по ОСАГО были в филиалах в Москве — более 1,2 миллиардов рублей, Санкт-Петербурге — более 62 миллионов, Челябинской области — более 52 миллионов, Приморском крае — более 44 миллионов, а также в Ростовской области — более 33 миллионов рублей.

По каско самые большие выплаты были в филиалах в Москве — более 440 миллионов, Санкт-Петербурге — более 91 миллиона, Челябинской области — более 23 миллионов, Краснодарском крае — более 22 миллионов, а также в Самарской области — более 21 миллиона рублей.

"Ингосстрах" уже долгое время является одним из лидеров по страхованию каско и ОСАГО, а одним из показателей стабильности компании является урегулирование убытков и выплаты, с помощью которых клиенты могут отремонтировать свой автомобиль.

Компания предлагает широкую линейку страховых продуктов для всех сфер жизни и бизнеса. Для владельцев автомобилей "Ингосстрах" разработал полисы ОСАГО и каско, защиту от лиц без ОСАГО, в том числе от водителей велосипедов, и, что особенно актуально в летний период, от водителей электросамокатов.

Также у клиентов есть возможность приобрести мини каско за полцены без осмотра автомобиля, которое можно оформить в рассрочку, без скрытых процентов и комиссий.