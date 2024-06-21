Телебашня в Самаре включит подсветку в День памяти и скорби

В субботу, 22 июня, филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит художественную подсветку телебашни в День памяти и скорби.
Подсветка будет работать с 21:00 до 00:00. На медиафасаде Самарской телевышки отобразится Вечный огонь.
Тематические световые шоу также пройдут на телебашнях и вышках Благовещенска, Братска, Брянска, Воронежа, Грозного, Казани, Кызыла, Назрани, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новгорода, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Саранска, Саратова, Сочи, Тамбова, Твери, Тулы, Челябинска, Черкесска, Ярославля и других городов.
На медиафасаде Останкинской телебашне на красном фоне динамического изображения Вечного огня будет транслироваться ролик "22 июня 1941 — день памяти и скорби".
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?