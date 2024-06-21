Телебашня в Самаре включит подсветку в День памяти и скорби

В субботу, 22 июня, филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит художественную подсветку телебашни в День памяти и скорби.

Подсветка будет работать с 21:00 до 00:00. На медиафасаде Самарской телевышки отобразится Вечный огонь.

Тематические световые шоу также пройдут на телебашнях и вышках Благовещенска, Братска, Брянска, Воронежа, Грозного, Казани, Кызыла, Назрани, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новгорода, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Саранска, Саратова, Сочи, Тамбова, Твери, Тулы, Челябинска, Черкесска, Ярославля и других городов.

На медиафасаде Останкинской телебашне на красном фоне динамического изображения Вечного огня будет транслироваться ролик "22 июня 1941 — день памяти и скорби".