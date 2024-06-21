В Самарской области опять оштрафовали оператора связи за звонок с подменного номера

В Отрадном оштрафовали оператора связи за вызов с подменного номера. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В ноябре 2023 г. в сеть оператора прошел трафик из другого государства с номером российской системы нумерации. Это были мошенники, которые выманили у жителя Отрадного 700 тыс. рублей.

Прокуратура в связи с этим возбудила административное дело по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ ("Неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи"). Оператору назначили штраф 400 тыс. рублей.