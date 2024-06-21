В Самарской области опять оштрафовали оператора связи за звонок с подменного номера

В Отрадном оштрафовали оператора связи за вызов с подменного номера. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В ноябре 2023 г. в сеть оператора прошел трафик из другого государства с номером российской системы нумерации. Это были мошенники, которые выманили у жителя Отрадного 700 тыс. рублей.
Прокуратура в связи с этим возбудила административное дело по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ ("Неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи"). Оператору назначили штраф 400 тыс. рублей.
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Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?