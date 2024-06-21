Самарская область стала лидером фестиваля "ФормART"

Определены победители отборочного этапа V юбилейного сезона фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа "ФормART". На участие фестивале было подано 232 заявки.
Ключевая тема работ 2024 г. — "Единство поколений", — посвящена Году семьи в России.
Профессиональным стритарт-художникам и художникам-любителям предложили создать эскизы по пяти ключевым направлениям конкурса: "По-семейному", "История одной семьи", "Мой дом — моя крепость", "Герой моей семьи" и "Семья — как одна из высших ценностей российского общества".
Лидером по активности участников стала Самарская область, от которой поступило 38 заявок. На втором месте по количеству заявившихся участников — Республика Татарстан и Республика Мордовия (по 30 заявок от каждого региона).
По результатам оценки лучшими работами в основной номинации стали:
— "Семья — наше наследие в будущее", Лилия Синюкова (Республика Башкортостан);
— "Мы вместе — в одной лодке", Илья Белов (Республика Марий Эл);
— "Корни любви", Варвара Чиркунова (Республика Мордовия);
— "С любовью, мамам", Гузель Хайбуллова (Республика Татарстан);
— "По-удмуртски", Татьяна Трусова (Удмуртская Республика);
— "Мой дом — моя крепость", Ксения Кокель (Чувашская Республика);
— "Аисты", Эльнар Тляшев (Пермский край);
— "Радость жизни", Арсений Кифоренко (Кировская область);
— "Рисуй свою судьбу", Екатерина Парюшкина (Нижегородская область);
— "ЛЮБОВЬ", Всеволод Сурма (Оренбургская область);
— "Зачем девушкам цветы", Никита Романов (Пензенская область);
— "Игра теней", Дмитрий Горшков (Самарская область);
— "Ватрушки", Юлия Чиженькова (Саратовская область);
— "Из поколения в поколения", Марат Петров (Ульяновская область).
Также в 2024 г. в рамках конкурса ввели специальную номинацию "Труд крут", участником которой мог стать любой желающий из всех субъектов РФ.
По результатам первого этапа в специальную номинацию "Труд крут" подано 111 работ, в числе которых есть регионы, не входящие в состав ПФО. Так, например, заявки на участие поступили от художников Москвы, Калининграда, Республики Крым, Алтайского края и других.
Лучшими эскизами в спецноминации "Труд крут" были выбраны:
— "Труд крут", Дмитрий Костицын (Удмуртская Республика);
— "Строим будущее", Данил Апанасов (Кемеровская область);
— "Это по любви", Семен Ефентьев (Самарская область);
— "За нами города стоят", Всеволод Сурма (Оренбургская область);
— "Российские студенческие отряды" — больше, чем работа!", Дарья Иванова (Алтайский край);
— "Локомотив в будущее", Дмитрий Яблонский (Новосибирская область);
— "Труд создает человека", Анастасия Бабич (Ростовская область);
— "Трудом молодежи строится будущее Якутии", Степан Данилов (Республика Саха (Якутия));
— "Познание в самом", Дмитрий Якушев (Республика Крым);
— "Не словом, а делом", Дарья Исачкина (Республика Татарстан).
Отрисовка художественных работ пройдет с июня по июль 2024 года. За процессом их создания можно будет следить на сайте фестиваля: formartpfo.ru.
Итоги стрит-арт фестиваля подведут в Кирове. Там пройдет торжественная церемония награждения победителей, где обладатели I, II и III мест получат призы от 100 до 200 тыс. руб. для дальнейшего развития творчества.
Фестиваль стрит-арта "ФормART" проводится по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?