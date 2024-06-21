Самарская область стала лидером фестиваля "ФормART"

Определены победители отборочного этапа V юбилейного сезона фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа "ФормART". На участие фестивале было подано 232 заявки.

Ключевая тема работ 2024 г. — "Единство поколений", — посвящена Году семьи в России.

Профессиональным стритарт-художникам и художникам-любителям предложили создать эскизы по пяти ключевым направлениям конкурса: "По-семейному", "История одной семьи", "Мой дом — моя крепость", "Герой моей семьи" и "Семья — как одна из высших ценностей российского общества".

Лидером по активности участников стала Самарская область, от которой поступило 38 заявок. На втором месте по количеству заявившихся участников — Республика Татарстан и Республика Мордовия (по 30 заявок от каждого региона).

По результатам оценки лучшими работами в основной номинации стали:

— "Семья — наше наследие в будущее", Лилия Синюкова (Республика Башкортостан);

— "Мы вместе — в одной лодке", Илья Белов (Республика Марий Эл);

— "Корни любви", Варвара Чиркунова (Республика Мордовия);

— "С любовью, мамам", Гузель Хайбуллова (Республика Татарстан);

— "По-удмуртски", Татьяна Трусова (Удмуртская Республика);

— "Мой дом — моя крепость", Ксения Кокель (Чувашская Республика);

— "Аисты", Эльнар Тляшев (Пермский край);

— "Радость жизни", Арсений Кифоренко (Кировская область);

— "Рисуй свою судьбу", Екатерина Парюшкина (Нижегородская область);

— "ЛЮБОВЬ", Всеволод Сурма (Оренбургская область);

— "Зачем девушкам цветы", Никита Романов (Пензенская область);

— "Игра теней", Дмитрий Горшков (Самарская область);

— "Ватрушки", Юлия Чиженькова (Саратовская область);

— "Из поколения в поколения", Марат Петров (Ульяновская область).

Также в 2024 г. в рамках конкурса ввели специальную номинацию "Труд крут", участником которой мог стать любой желающий из всех субъектов РФ.

По результатам первого этапа в специальную номинацию "Труд крут" подано 111 работ, в числе которых есть регионы, не входящие в состав ПФО. Так, например, заявки на участие поступили от художников Москвы, Калининграда, Республики Крым, Алтайского края и других.

Лучшими эскизами в спецноминации "Труд крут" были выбраны:

— "Труд крут", Дмитрий Костицын (Удмуртская Республика);

— "Строим будущее", Данил Апанасов (Кемеровская область);

— "Это по любви", Семен Ефентьев (Самарская область);

— "За нами города стоят", Всеволод Сурма (Оренбургская область);

— "Российские студенческие отряды" — больше, чем работа!", Дарья Иванова (Алтайский край);

— "Локомотив в будущее", Дмитрий Яблонский (Новосибирская область);

— "Труд создает человека", Анастасия Бабич (Ростовская область);

— "Трудом молодежи строится будущее Якутии", Степан Данилов (Республика Саха (Якутия));

— "Познание в самом", Дмитрий Якушев (Республика Крым);

— "Не словом, а делом", Дарья Исачкина (Республика Татарстан).

Отрисовка художественных работ пройдет с июня по июль 2024 года. За процессом их создания можно будет следить на сайте фестиваля: formartpfo.ru.

Итоги стрит-арт фестиваля подведут в Кирове. Там пройдет торжественная церемония награждения победителей, где обладатели I, II и III мест получат призы от 100 до 200 тыс. руб. для дальнейшего развития творчества.

Фестиваль стрит-арта "ФормART" проводится по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.