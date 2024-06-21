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Энергетика ТЭК

В трех районах области временно отключат свет с 24 по 28 июня

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

24.06.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск (ул. Северная, ул. Чапаева).

24.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новая Балыкла

24.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старая Балыкла

24.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Степановка

25.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Самарская область, Камышлинский район:

с. Новая Балыкла

25.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старая Балыкла

25.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Степановка

25.06.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск (ул. Северная, ул. Чапаева).

26.06.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск (ул. Северная, ул. Чапаева).

26.06.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Ровная, ул. Окольная, ул. Задельная, ул. Лесная, пер. Сенной, ул. Сосновая, пер. Цветочный, ул. Еловая, ул. Ворошилова, ул. Кооперативная, ул. Красноармейская, проезд Больничный, пер. Крымский, ул. Советская, ул. Полевая, ул. Пионерская, ул. Комсомольская, ул. Колхозная, ул. Степана Разина, ул. Степная, ул. Жигулевская, ул. Восточная, ул. Солнечная ул. Набережная, ул. Изумрудная, ул. Зеленая, ул. Родины, пер. Тенистый, ул. Чкалова, пер. Морской, ул. Мира, ул. Дачная, ул. Луговая, пер. Уютный, Садовое кольцо, ул. Первомайская, ул. Подборненская, ул. Волжская, пер. Северный, пер. Заречный, пер. Рябиновый, ул. Цветочная, ул. Космонавтов, пер. Ясный, ул. Березовская, пер. Белокаменный, ул. Цветная, ул. Строителей, пер. Карьерный, пер. Спокойный, пер. 1-й Восточный, въезд 8-й Дачный, въезд 9-й Дачный, въезд 10-й Дачный, въезд 11-й Дачный, ул. Юбилейная, ул. 40 лет Победы, ул. Речная);

26.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новая Балыкла

26.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старая Балыкла

26.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Степановка

27.06.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Первомайская, ул. Производственная, ул. Ворошилова, ул. Чкалова, ул. Набережная, ул. Кооперативная, ул. Красноармейская, ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Пионерская, ул. Мира, ул. Восточная, ул. Полевая, пер. Садовый, пер. Восточный, пер. Рабочий, пер. Спортивный, пер. Светлый, проезд Больничный, пер. Больничный, ул. Молодежная, ул. Нагорная, ул. Сказочная, ул. Желанная, ул. Рябиновая, ул. Светлая, ул. Дружбы, ул. Энтузиастов, ул. Заволжская, ул. Тополиная, ул. Солнечная, ул. Луговая, ул. Дачная, ул. Строителей, ул. Цветная, ул. Очарования, ул. Садовая, ул. Мирная, ул. Ольховая, ул. Ягодная, ул. Родины, въезд 5-й Дачный, въезд 6-й Дачный, пер. Донецкий, ул. Специалистов, ул. Березовая, ул. Советская);

27.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новая Балыкла

27.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старая Балыкла

27.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Степановка

28.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новая Балыкла

28.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старая Балыкла

28.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Степановка

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

Thought Mind 05 сентября 2014 18:35 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября

Thought Mind 04 сентября 2014 19:37 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.

Dmitriy Solodukha 25 августа 2014 04:51 "Солар Системс" рассматривает перспективы строительства солнечных электростанций в Самарской области

Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)

Thought Mind 22 мая 2014 15:55 "Самараэнерго" займет у Газбанка 1 млрд рублей

СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.

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