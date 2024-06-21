В Самаре открыли памятную доску генерал-майору авиации Федору Киселю

В Самаре состоялось торжественное открытие памятной доски генерал-майору авиации Федору Герасимовичу Киселю, участнику Великой Отечественной войны.

Памятная доска установлена на доме, где проживал Федор Кисель. В церемонии открытия приняли участие представители командования общевойсковой армии Центрального военного округа, начальник Сызранского ВВАУЛ генерал-майор Александр Асанов, почетный караул, представители городской администрации, исторического сообщества Самарской области, ветераны, школьники и жители города. Открытие мемориала прошло под звуки военного духового оркестра.

Памятная доска генерал-майору авиации Федору Герасимовичу Киселю увековечит память о его подвигах и станет напоминанием о героизме и мужестве советских воинов, сражавшихся за Родину в годы Великой Отечественной войны.

Федор Герасимович Кисель родился 28 декабря 1919 года. В 1941 г. он окончил военное училище и был направлен на фронт. Воевал в составе штурмовой авиации, совершил более 200 боевых вылетов. За мужество и героизм, проявленные в боях, был награжден орденами и медалями.

После войны служил в различных должностях в авиации, в том числе заместителем командира учебного истребительного полка и начальником военного авиационного училища летчиков в Сызрани.

В 1965 г. стал первым в стране военным вертолетчиком, которому было присвоено звание "генерал-майор авиации".

В 1970 г. был назначен заместителем командующего Приволжского военного округа.