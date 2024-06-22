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Общество

В регионе ночью ожидается сильная гроза

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. 

"Ночью 23 июня местами по региону ожидается сильный дождь, гроза, утром и днем усиление ветра, порывы 15-20 м/с", — сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

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