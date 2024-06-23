В Новокуйбышевске молодой водитель въехал в столб

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В субботу, 22 июня, в Новокуйбышевске в 6:50 20-летний водитель на ВАЗ-21150 возле дома № 60 по ул. Промышленной въехал в световую опору, расположенную слева по ходу движения.

Фото: ГУ МВД по Самарской области