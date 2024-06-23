Министерство добра: спасатели МЧС сняли с дерева кота в Тольятти

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В Тольятти кот забрался на дерево и не мог слезть. Жители дома не остались равнодушными к громкому мяуканью и обратились за помощью к сотрудникам МЧС России.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России