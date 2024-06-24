"Единая Россия" наградила победителей Международной исторической акции "Диктант Победы — 2024"

В этом году ими стали 20 участников из 18 регионов страны, сообщает пресс-служба самарского отделения партии "Единая Россия". Победители получат призы, а 9 мая 2025 г. смогут принять участие в Параде Победы на Красной площади в качестве гостей.

"В этом году очно и онлайн в акции приняли участие порядка 2 млн человек. Диктант прошел во всех регионах России и в 61 государстве мира. Он стал самым массовым тестом на знание истории Великой Отечественной войны. Участников акции становится все больше, и это говорит о высоком уровне интереса людей разных возрастов к истории Великой Отечественной войны", — рассказал на награждении координатор партпроекта "Историческая память", председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Во время "Диктанта Победы" впервые прошла акция "Письмо Герою": на площадках установили специальные почтовые ящики, раздавали бланки, где каждый мог написать свое пожелание, добрые слова для бойцов, находящихся в зоне СВО.

Александр Хинштейн также напомнил, что для абитуриентов, правильно ответивших на все 25 вопросов диктанта, предусмотрены преференции при поступлении в ВУЗы.

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко отметила, что "Диктант Победы" стал такой же неотъемлемой частью празднования Дня Победы, как и "Бессмертный полк", "Георгиевская лента".

"В этих мероприятиях все чаще принимают участие молодые люди. Среди участников "Диктанта Победы" почти две трети — это дети и молодежь", — подчеркнула она.

Участвуя в "Диктанте Победы", мы вместе храним нашу историю, отметил один из победителей, боец Росгвардии Денис Бажанов.

"Мой дед, Николай Петрович Фомин, отличился в боях на Курской дуге, в освобождениях Беларуси и Украины. Был тяжело ранен 28 июня 1944 г. в боях за город Полоцк. Через несколько дней умер в стенах 97-го отдельного медико-санитарного батальона", — рассказал он.

В свою очередь, директор "Музея Победы" Александр Школьник призвал популяризировать в регионах историю Великой Отечественной войны.

"Практически все исторические музеи нашей страны входят во Всероссийскую ассоциацию военно-исторических и исторических музеев. Мы будем их ориентировать на то, что вы можете выступать в качестве экскурсоводов или авторов исторических проектов", — отметил он.

В Самарской области победительницей "Диктанта Победы" стала 17-тилетняя Ксения Кириченко.

"Наш регион традиционно принимает самое активное участие в акции, в этом году было организовано более 1,4 тыс. площадок. Более 50 тыс. жителей губернии написали диктант на тему событий Великой Отечественной войны. В этом году участники смогли не только вспомнить исторические события, но и передать на фронт теплые пожелания. Такая возможность была у жителей городов трудовой доблести — Сызрани и Самары. Специальные боксы "Почты России" мы установили на открытых площадках диктанта: в Самарском государственном техническом университете и в Сызранском драматическом театре имени А. Н. Толстого", — отметил координатор партийного проекта "Историческая память" в Самарской области Сергей Рязанов.