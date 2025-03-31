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Общество

Более 600 заявок поступило на второй поток региональной программы "Школа героев" в Самарской области

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершился прием заявок на участие во втором потоке программы профессиональной переподготовки "Школа героев", инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в рамках масштабирования президентского проекта "Время героев". На участие в программе подано 648 заявок.

"Школа героев" — это кадровая программа, направленная на профессиональную переподготовку участников СВО, желающих приобрести необходимые компетенции в сфере госуправления и менеджмента. Она включает в себя изучение современных технологий управления, основ экономики и финансов, навыков антикризисного менеджмента, азов проектной деятельности, основ внутренних коммуникаций, этики и этикета деловых переговоров, законодательства и юриспруденции, а также ораторского искусства. Программу реализует АНОО ДПО "Таволга" в партнерстве с ведущими высшими учебными заведениями региона, при координации министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Следующим этапом отбора станет дистанционное тестирование (1 — 4 апреля) и очное собеседование (7 — 18 апреля). Участники, успешно прошедшие отбор, смогут пройти обучение под руководством опытных экспертов и преподавателей, а также получить бесценный практический опыт на стажировках под руководством наставников.

"Программа второго потока будет отличаться от первого, она станет больше почти в два раза, ее продолжительность 502 часа. Помимо образовательных программа будет включать также спортивные и культурные модули, — рассказала врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Мы хотим привлечь к реализации программы, в дополнение к нашим самарским вузам-партнерам, еще и РАНХиГС, чтобы один или несколько образовательных модулей провели преподаватели и спикеры Президентской академии. Программа в целом рассчитана на год, планируем ее завершить в преддверии Дня Победы в 2026 году".

Эффективность "Школы героев" подтверждается результатами первого потока, стартовавшего в октябре 2024 года. Уже после пяти месяцев обучения некоторые участники получили предложения о трудоустройстве от наставников, а пятеро — уже назначены на должности в органах власти.

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