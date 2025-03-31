Более 600 заявок поступило на второй поток региональной программы "Школа героев" в Самарской области

Завершился прием заявок на участие во втором потоке программы профессиональной переподготовки "Школа героев", инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в рамках масштабирования президентского проекта "Время героев". На участие в программе подано 648 заявок.
"Школа героев" — это кадровая программа, направленная на профессиональную переподготовку участников СВО, желающих приобрести необходимые компетенции в сфере госуправления и менеджмента. Она включает в себя изучение современных технологий управления, основ экономики и финансов, навыков антикризисного менеджмента, азов проектной деятельности, основ внутренних коммуникаций, этики и этикета деловых переговоров, законодательства и юриспруденции, а также ораторского искусства. Программу реализует АНОО ДПО "Таволга" в партнерстве с ведущими высшими учебными заведениями региона, при координации министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
Следующим этапом отбора станет дистанционное тестирование (1 — 4 апреля) и очное собеседование (7 — 18 апреля). Участники, успешно прошедшие отбор, смогут пройти обучение под руководством опытных экспертов и преподавателей, а также получить бесценный практический опыт на стажировках под руководством наставников.
"Программа второго потока будет отличаться от первого, она станет больше почти в два раза, ее продолжительность 502 часа. Помимо образовательных программа будет включать также спортивные и культурные модули, — рассказала врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Мы хотим привлечь к реализации программы, в дополнение к нашим самарским вузам-партнерам, еще и РАНХиГС, чтобы один или несколько образовательных модулей провели преподаватели и спикеры Президентской академии. Программа в целом рассчитана на год, планируем ее завершить в преддверии Дня Победы в 2026 году".
Эффективность "Школы героев" подтверждается результатами первого потока, стартовавшего в октябре 2024 года. Уже после пяти месяцев обучения некоторые участники получили предложения о трудоустройстве от наставников, а пятеро — уже назначены на должности в органах власти.
Последние комментарии
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???