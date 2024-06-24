Выпускники СЮИ ФСИН России встретились с президентом России Владимиром Путиным

Для Ильи Олейника, Ильнара Тулиева и Дарьи Терентьевой это было, пожалуй, одно из самых волнительных и запоминающихся событий: выпускники Самарского юридического института ФСИН России удостоились чести быть приглашенными на торжественную встречу в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Такой прием, традиционно, проводится для представителей высших учебных заведений силовых структур. Особо стоит отметить, что только курсанты СЮИ будут представлять не только институт, но и Самару в целом на таком высоком уровне.

"Лейтенанты внутренней службы Илья Олейник, Ильнар Тулиев и Дарья Терентьева — настоящая гордость СЮИ ФСИН России — они оканчивают институт с отличием и медалью "За отличие в учебе". К таким результатам они шли через годы учебы, непростые испытания и доказали делом, что способны представлять учебное заведение в Кремле", — отметил начальник СЮИ ФСИН России Дмитрий Панарин.

Оба когда-то сделали осознанный выбор учебного заведения, избрав путь служения Отечеству.

"В моей семье я один из первых, кто связал свою судьбу с профессиональным служением Отечеству. Уверен, что приобретенный багаж знаний и опыт в СЮИ ФСИН России поможет мне в будущем в решении служебных задач. Приглашение на торжественный прием к Президенту РФ стало результатом усердных стараний, достижений, за что благодарен своим командирам, наставникам и преподавателям", — считает лейтенант внутренней службы Илья Олейник.

"В нашей семье я первая, кто поступил на службу в уголовно-исполнительную систему. Еще со школьных лет твердо знала, что буду носить погоны. После окончания учебы с золотой медалью, передо мной встал сложный выбор: где продолжить обучение и с чем связать свою дальнейшую жизнь? И в итоге, я решила поступать в Самарский юридический институт ФСИН России. Учиться старалась на совесть, участвовала в творческой и спортивной жизни института. Конечно, очень горжусь, что меня выбрали для поездки в Кремль на прием к президенту. Для меня честь представлять родной институт на таком уровне!" — рассказала лейтенант внутренней службы Дарья Терентьева.

"Еще в школе я понимал, что свяжу свою жизнь со службой в погонах. После одиннадцатого класса, я решил поступать в СЮИ ФСИН России. К нам приезжал представитель института и проводил агитацию. В итоге, я рад что выбрал именно этот вуз, который дал мне возможность познать много нового и добиться высоких показателей в службе и учебе. К такому событию как поездка в Кремль мы тщательно готовились, привели в идеальное состояние форменное обмундирование, офицеры курса давали напутствия, очень волновались за нас", — рассказал Ильнар Тулиев.

На встрече с выпускниками вузов силовых структур президент отметил особую важность службы в правоохранительных структурах, в нынешнее время.

"Граждане России верят вам и рассчитывают, что вы образцово выполните свои обязанности. Применяя на практике полученные знания, будете действовать так, как вас учили ваши преподаватели и наставники. И выбрав для себя трудный путь, продолжая дело своих предшественников, всегда, на всех этапах дальнейшей карьеры будете искренними патриотами Родины. Желаю вам и всем выпускникам 2024 года здоровья и успехов. Всего самого доброго вашим учителям и наставникам, вашим родным и близким", — поздравил выпускников Владимир Путин.