В Самаре изменится тариф за проезд в электричках

С 1 июля в Самарской области изменится предельный максимальный уровень тарифа по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, сообщает АО "Самарская ППК".

На участках Самара — Зубчаниновка, Самара — Ягодная, Мирная — Самара — Конструкторская билет будет 27 рублей. В пределах первых 10 км пути 18 рублей. За каждый последующий километр пути после 10-го км 1,80 руб./км.

На скорые поезда "Ласточка" устанавливается тариф:

на участках Самара — Зубчаниновка, Самара — Ягодная 48 руб.;

на участке Самара — Липяги 40 руб.;

в пределах первых 10 км пути 25 рублей.

За каждый последующий километр пути после 10-го км 2,50 руб./км.

Стоимость провоза мелких домашних животных, собак и птиц составляет 25% от стоимости полного билета по маршруту поездки.