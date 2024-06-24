В Самаре изменится тариф за проезд в электричках

С 1 июля в Самарской области изменится предельный максимальный уровень тарифа по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, сообщает АО "Самарская ППК".
На участках Самара — Зубчаниновка, Самара — Ягодная, Мирная — Самара — Конструкторская билет будет 27 рублей. В пределах первых 10 км пути 18 рублей. За каждый последующий километр пути после 10-го км 1,80 руб./км.
На скорые поезда "Ласточка" устанавливается тариф:
- на участках Самара — Зубчаниновка, Самара — Ягодная 48 руб.;
- на участке Самара — Липяги 40 руб.;
- в пределах первых 10 км пути 25 рублей.
За каждый последующий километр пути после 10-го км 2,50 руб./км.
Стоимость провоза мелких домашних животных, собак и птиц составляет 25% от стоимости полного билета по маршруту поездки.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?