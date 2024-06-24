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Происшествия

85 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В течение трех дней, с 21 по 23 июня, в Самарской области остановили 85 водителей нетрезвых автомобилистов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Помимо этого, более 200 водителей не воспользовались ремнями безопасности, 223 — нарушили правила тонировки, 42 — неправильно перевозили детей. 33 водителя не пропустили пешеходов на переходах, а сами пешеходы попались на нарушении ПДД 48 раз.

Кроме того, автоинспекторы зафиксировали 35 нарушений со стороны мотоциклистов.

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