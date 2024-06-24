85 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

В течение трех дней, с 21 по 23 июня, в Самарской области остановили 85 водителей нетрезвых автомобилистов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Помимо этого, более 200 водителей не воспользовались ремнями безопасности, 223 — нарушили правила тонировки, 42 — неправильно перевозили детей. 33 водителя не пропустили пешеходов на переходах, а сами пешеходы попались на нарушении ПДД 48 раз.
Кроме того, автоинспекторы зафиксировали 35 нарушений со стороны мотоциклистов.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...