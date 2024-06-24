85 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

В течение трех дней, с 21 по 23 июня, в Самарской области остановили 85 водителей нетрезвых автомобилистов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Помимо этого, более 200 водителей не воспользовались ремнями безопасности, 223 — нарушили правила тонировки, 42 — неправильно перевозили детей. 33 водителя не пропустили пешеходов на переходах, а сами пешеходы попались на нарушении ПДД 48 раз.

Кроме того, автоинспекторы зафиксировали 35 нарушений со стороны мотоциклистов.