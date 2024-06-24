Министр финансов РФ выразил благодарность сотрудникам "Росгосстраха"

Работников отметили за оказание содействия министерству финансов РФ при осуществлении его функций по реализации государственной политики в сфере страховой деятельности.
Министр финансов РФ Антон Силуанов приказом № 1002 л/с объявил благодарность девятерым сотрудникам ПАО СК "Росгосстрах".
Бирюковой Людмиле Александровне, страховому агенту универсального офиса "Дмитров" управления розничных продаж департамента бизнеса в Московском регионе блока агентских и офисных продаж ПАО СК "Росгосстрах";
Елисеевой Татьяне Николаевне, специалисту по исследованию рынка агентского центра "Тимский" филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Курской области;
Жуланову Андрею Владимировичу, директору филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Тюменской области;
Колмыковой Вере Николаевне, специалисту по исследованию рынка универсального офиса "Подольск" управления розничных продаж департамента бизнеса в Московском регионе блока агентских и офисных продаж ПАО СК "Росгосстрах";
Макеенко Оксане Александровне, главному бухгалтеру ПАО СК "Росгосстрах";
Павловой Любови Матвеевне, страховому агенту агентского центра "Боровичский" филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Новгородской области;
Семеновой Татьяне Михайловне, страховому агенту универсального офиса "Центральный" филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Республике Саха (Якутия);
Тягненко Галине Евгеньевне, страховому агенту агентского центра "Лежневский" филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Ивановской области;
Юдичевой Елене Гавриловне, специалисту по исследованию рынка универсального офиса "Владивостокский" филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Приморском крае.
Сегодня в "Росгосстрахе" работает около 50 тысяч человек, включая многочисленную армию страховых агентов. В компании всегда отмечают, что главное богатство "Росгосстраха" — это люди, многие из которых начинали карьеру еще в Госстрахе при Министерстве финансов СССР и связали с "Росгосстрахом" всю свою трудовую жизнь. Их отношение к своей миссии популяризации страхования — достойный пример для новых сотрудников.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.