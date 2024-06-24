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Страхование Финансы

Министр финансов РФ выразил благодарность сотрудникам "Росгосстраха"

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Работников отметили за оказание содействия министерству финансов РФ при осуществлении его функций по реализации государственной политики в сфере страховой деятельности.

Министр финансов РФ Антон Силуанов приказом № 1002 л/с объявил благодарность девятерым сотрудникам ПАО СК "Росгосстрах".

Бирюковой Людмиле Александровне, страховому агенту универсального офиса "Дмитров" управления розничных продаж департамента бизнеса в Московском регионе блока агентских и офисных продаж ПАО СК "Росгосстрах";

Елисеевой Татьяне Николаевне, специалисту по исследованию рынка агентского центра "Тимский" филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Курской области;

Жуланову Андрею Владимировичу, директору филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Тюменской области;

Колмыковой Вере Николаевне, специалисту по исследованию рынка универсального офиса "Подольск" управления розничных продаж департамента бизнеса в Московском регионе блока агентских и офисных продаж ПАО СК "Росгосстрах";

Макеенко Оксане Александровне, главному бухгалтеру ПАО СК "Росгосстрах";

Павловой Любови Матвеевне, страховому агенту агентского центра "Боровичский" филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Новгородской области;

Семеновой Татьяне Михайловне, страховому агенту универсального офиса "Центральный" филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Республике Саха (Якутия);

Тягненко Галине Евгеньевне, страховому агенту агентского центра "Лежневский" филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Ивановской области;

Юдичевой Елене Гавриловне, специалисту по исследованию рынка универсального офиса "Владивостокский" филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Приморском крае.

Сегодня в "Росгосстрахе" работает около 50 тысяч человек, включая многочисленную армию страховых агентов. В компании всегда отмечают, что главное богатство "Росгосстраха" — это люди, многие из которых начинали карьеру еще в Госстрахе при Министерстве финансов СССР и связали с "Росгосстрахом" всю свою трудовую жизнь. Их отношение к своей миссии популяризации страхования — достойный пример для новых сотрудников.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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