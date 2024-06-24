Министр финансов РФ выразил благодарность сотрудникам "Росгосстраха"

Работников отметили за оказание содействия министерству финансов РФ при осуществлении его функций по реализации государственной политики в сфере страховой деятельности.

Министр финансов РФ Антон Силуанов приказом № 1002 л/с объявил благодарность девятерым сотрудникам ПАО СК "Росгосстрах".

Бирюковой Людмиле Александровне, страховому агенту универсального офиса "Дмитров" управления розничных продаж департамента бизнеса в Московском регионе блока агентских и офисных продаж ПАО СК "Росгосстрах";

Елисеевой Татьяне Николаевне, специалисту по исследованию рынка агентского центра "Тимский" филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Курской области;

Жуланову Андрею Владимировичу, директору филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Тюменской области;

Колмыковой Вере Николаевне, специалисту по исследованию рынка универсального офиса "Подольск" управления розничных продаж департамента бизнеса в Московском регионе блока агентских и офисных продаж ПАО СК "Росгосстрах";

Макеенко Оксане Александровне, главному бухгалтеру ПАО СК "Росгосстрах";

Павловой Любови Матвеевне, страховому агенту агентского центра "Боровичский" филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Новгородской области;

Семеновой Татьяне Михайловне, страховому агенту универсального офиса "Центральный" филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Республике Саха (Якутия);

Тягненко Галине Евгеньевне, страховому агенту агентского центра "Лежневский" филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Ивановской области;

Юдичевой Елене Гавриловне, специалисту по исследованию рынка универсального офиса "Владивостокский" филиала ПАО СК "Росгосстрах" в Приморском крае.

Сегодня в "Росгосстрахе" работает около 50 тысяч человек, включая многочисленную армию страховых агентов. В компании всегда отмечают, что главное богатство "Росгосстраха" — это люди, многие из которых начинали карьеру еще в Госстрахе при Министерстве финансов СССР и связали с "Росгосстрахом" всю свою трудовую жизнь. Их отношение к своей миссии популяризации страхования — достойный пример для новых сотрудников.