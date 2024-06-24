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Энергетика ТЭК

В Ставропольском районе и Чапаевске временно отключат свет 25 и 26 июня

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

25.06.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки (полностью);

25.06.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки (ул. Заветы Ильича, ул. Ново-Полевая, ул. Восточная, ул. Вознесенского, ул. Садовая, ул. Животноводов, ул. Полевая, ул. Первомайская, ул. Грачева, ул. Северная, ул. Волжская, ул. Кооперативная, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Чкалова, ул. Загородная, ул. Окольная, проезд Пляжный, проезд Новый, проезд Производственный, пер. Школьный, пер. Нагорный, пер. Урожайный, пер. Народный. Начальная и средняя школы. ул. Жигулевская, ул. Соловьиная, ул. Сатха, ул. Воскресенская, ул. Смоленская, ул. Судакова, ул. Тверская, ул. Сергея Орлова, ул. Футбольная, ул. Лыжная, ул. Парусная, ул. Окольная, ул. Волейбольная, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й Александровский переулок, проезд. С. Орлова, Ярославская, Орловская, пер. Сергиевский, пер. Хлебный, пер. Сельский, ул. Лунная, ул. Театральная, ул. Краснопольская);

25.06.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки (ул. Армянская, ул. Тверская, ул. Омская, ул. Воскресенская, ул. Смоленская, ул. Н.Судакова, ул. Ярославская, ул. Орловская, ОПХ, жилой массив Чистые пруды).

26.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

г. Чапаевск (ул. Долгова, ул. Кутузова, ул. Суворова, ул. Победы, пер. Суворовский);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

Thought Mind 05 сентября 2014 18:35 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

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ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.

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Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)

Thought Mind 22 мая 2014 15:55 "Самараэнерго" займет у Газбанка 1 млрд рублей

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