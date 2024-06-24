В Ставропольском районе и Чапаевске временно отключат свет 25 и 26 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

25.06.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки (полностью);

25.06.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки (ул. Заветы Ильича, ул. Ново-Полевая, ул. Восточная, ул. Вознесенского, ул. Садовая, ул. Животноводов, ул. Полевая, ул. Первомайская, ул. Грачева, ул. Северная, ул. Волжская, ул. Кооперативная, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Чкалова, ул. Загородная, ул. Окольная, проезд Пляжный, проезд Новый, проезд Производственный, пер. Школьный, пер. Нагорный, пер. Урожайный, пер. Народный. Начальная и средняя школы. ул. Жигулевская, ул. Соловьиная, ул. Сатха, ул. Воскресенская, ул. Смоленская, ул. Судакова, ул. Тверская, ул. Сергея Орлова, ул. Футбольная, ул. Лыжная, ул. Парусная, ул. Окольная, ул. Волейбольная, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й Александровский переулок, проезд. С. Орлова, Ярославская, Орловская, пер. Сергиевский, пер. Хлебный, пер. Сельский, ул. Лунная, ул. Театральная, ул. Краснопольская);

25.06.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки (ул. Армянская, ул. Тверская, ул. Омская, ул. Воскресенская, ул. Смоленская, ул. Н.Судакова, ул. Ярославская, ул. Орловская, ОПХ, жилой массив Чистые пруды).

26.06.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

г. Чапаевск (ул. Долгова, ул. Кутузова, ул. Суворова, ул. Победы, пер. Суворовский);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.