"Вместе к Победе": самарские следователи провели эстафету, посвященную ВОВ

В Сызрани прошло мероприятие в рамках второго этапа Всероссийской эстафеты Следственного комитета РФ "Вместе — к Победе!". Это мероприятие приурочено к предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

"Старт эстафеты был дан Председателем СК России 2 мая 2024 года у Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Самарская область и город Сызрань неспроста принимают участие в этой патриотической эстафете, которая охватывает 13 субъектов России. Центральный город губернии в военные годы был запасной столицей России, а Сызрань заслуженно признана городом трудовой доблести", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

На мероприятии в Сызрани присутствовал лично и.о.руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области Алексей Колбасин.



"В начале мероприятия все участники возложили цветы к Вечному огню и памятнику "Жертв локальных войн", почтили минутой молчания память погибших. Затем торжественным маршем прошел почетный караул и представлен показательный пролет воздушной техники. В Драматическом театре им. А. Н. Толстого гостей встречал Образцовый детский казачий духовой оркестр. В фойе театра были представлены выставки поискового отряда "Сокол" по проекту "Без срока давности", "Жены Героев", — рассказали в Следственном комитете.

Как отметил Алексей Колбасин в своем выступлении, значимость мероприятия невозможно переоценить.

"Отдавая дань памяти и благодарности нашим героическим предкам, мы чтим их бессмертный подвиг и выражаем безграничную поддержку воинам, которые защищают нашу страну!" — сказал, в частности, и. о. руководителя СУ по Самарской области.