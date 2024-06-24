НОВИКОМ рассказал о развитии российско-кубинского экономического сотрудничества

Дочерний банк Ростеха провел экспертную сессию, приуроченную к запуску работы своего представительства в Республике Куба. Дискуссия была посвящена развитию российско-кубинского взаимодействия и участию НОВИКОМа в поддержке инвестиционных проектов, реализуемых на острове.

В мероприятии приняли участие вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас, руководство Центрального банка республики и ведущих кубинских финансовых организаций, представители российских государственных учреждений, институтов развития, а также крупных компаний, работающих в стране.

НОВИКОМ первым из отечественных фининститутов открыл представительство на Кубе. Его деятельность направлена на поддержку продвижения отечественных промышленных предприятий в республике, а также развитие двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей. Об этом в своем выступлении рассказала Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева. Она отметила, что присутствие экспертов банка в Гаване будет напрямую способствовать достижению глобальной стратегической цели — обеспечению стабильных расчетов между Россией и Кубой.

Вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас назвал открытие представительства НОВИКОМа в Гаване фундаментальным шагом, важным "как для РФ, так и для Кубы, которая 65 лет находится в условиях экономической блокады".

"Не может быть торговли и инвестиций, если нет активного участия банковской системы. Открытие представительства банка здесь — это очень важный шаг, который станет сигналом для укрепления торговых связей между Россией и Кубой", — подчеркнул вице-премьер.

НОВИКОМ уже восемь лет успешно работает в регионе и обеспечивает взаимодействие между российскими и кубинскими компаниями в сферах туризма, транспорта, энергетики и других, плотно сотрудничает с тремя ведущими банками острова. За последние два года объем операций, проведенных банком в рамках работы на Кубе, превысил 51 млрд рублей. Помимо этого, банк входит в состав двусторонней Межправительственной комиссии и Штаба по координации и обеспечению реализации российско-кубинских инвестиционных проектов.

Деятельности Штаба было посвящено выступление директора офиса ВЭБ.РФ по поддержке перспективных проектов развития Дениса Синицына. Он рассказал, что в ближайшее время при участии российских инвесторов на Кубе планируется реализовать ряд пилотных проектов общей стоимостью 668 млн долларов. Среди них такие инициативы, как строительство солнечных электростанций, создание совместного агропредприятия по выращиванию и переработке сахарного тростника, перевод страны на энергоэффективное уличное освещение и другие. Представитель ВЭБ.РФ отметил, что для реализации перспективных проектов необходима, в частности, более глубокая интеграция финансовых систем России и Кубы за счет расширения расчетов в национальных валютах. Решению этой задачи готов способствовать НОВИКОМ.

"Необходимость развивать российско-кубинское экономическое сотрудничество обозначена лидерами наших государств, и НОВИКОМ всецело поддерживает эту задачу. Мы стали первым российским банком, открывшим представительство на Кубе. Это позволит нам еще плотнее работать с партнерами и коллегами в республике", — подчеркнула Елена Георгиева.