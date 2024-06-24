В результате обмена в ХК "Лада" возвращается Тарас Зацепин

Хоккейные клубы "Лада" и "Сокол" совершили сделку, в результате которой в систему тольяттинского клуба перебирается Тарас Зацепин, а в Красноярске свою карьеру продолжит Марк Башкирцев — в минувшем сезоне 18-летний форвард выступал только в составе "Лады-ЮХЛ" и за 51 матч в рамках Первенства ПФО набрал 62 (30+32) очка при показателе полезности "+45".

Зацепин (04.06.2005, 181-83) является выпускником хоккейной школы "Лада" и свою профессиональную карьеру он начал в 2022 году в "Ладье", приняв участие в 44 играх тольяттинской "молодежки". Перед прошлым сезоном нападающий оказался в "Красноярских Рысях" и в итоге провел за эту команду 42 матча в МХЛ, заработав 20 (9+11) баллов за результативность.

Новый контракт с Зацепиным будет двусторонним и рассчитан до конца сезона 2025/2026.