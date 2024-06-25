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Происшествия

В ходе полицейских рейдов в регионе раскрыто 49 преступлений

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За время проведения оперативно-профилактического мероприятия 21 июня полицейскими раскрыто 49 преступлений, составлен 1061 протокол за нарушение административного законодательства и задержано четыре лица, находящихся в федеральном розыске, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Кроме того, выявлено 97 нарушений миграционного законодательства. Так сотрудниками ОВД при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области и Добровольной народной дружины на территории Кировского, Промышленного и Советского районов Самары проведены мероприятия по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства Российской Федерации. В ходе отработки выявлено 45 иностранных граждан с нарушением миграционного законодательства Российской Федерации, в отношении которых составлены административные протоколы.

Во взаимодействии с ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии, проведена отработка территории рекреационной зоны, по результатам которой составлено два протокола об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), ст. 8.42 КоАП РФ (Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения), а также два легковых автомобиля эвакуированы на штраф стоянку за нарушения правил парковки, предусмотренных знаком 3.27 ПДД РФ.

Сотрудниками подразделений ЭБиПК проверено 37 ранее установленных мест незаконной реализации, производства, хранения алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции. В ходе проверок изъято 1144 пачки контрафактной табачной продукции, никотинсодержащей продукции в количестве 361 шт., электронные персональные одноразовые испарители в количестве 401 шт., а также более 180 литров алкогольной продукции.

Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, выявление административных правонарушений, совершаемых в жилом секторе, на улицах и в иных общественных местах проходят на постоянной основе.

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