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Общество

Проекты Общества "Знание" стали частью летней оздоровительной кампании

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Время летнего отдыха и оздоровления детей и подростков идет полным ходом. Ежегодно Российское общество "Знание" активно включается в организацию просветительской программы в рамках летней оздоровительной кампании. Для воспитанников лагерей на территории 89 субъектов России подготовлены шесть проектов. Для участия в любом из них оздоровительной организации достаточно подать заявку на сайте.

"Каждый детский лагерь подготовил на лето для своих воспитанников уникальные программы, которые сделают их времяпровождение по-настоящему полезным. Чтобы эти программы стали еще более интересными, Российское общество "Знание" сделало интеграцию сразу шести своих проектов разных форматов — это лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры, кинопоказы, научные эксперименты. Сотрудники оздоровительных организаций смогут проводить их самостоятельно или при участии наших лекторов", — отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Ранее Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на всероссийском семинаре-совещании в рамках заседания Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей отметил, что более 5,3 млн детей будут охвачены летней оздоровительной кампанией в России в 2024 году, в детских лагерях в соответствии с единой программой воспитания в обязательном порядке пройдут мероприятия в рамках Дней единых действий.

В этом году Общество "Знание" организует досуг для юных россиян по всей стране. Каждый детский оздоровительный лагерь может выбрать один или несколько мероприятий для совместной реализации: Знание.Герои, Знание.Карьера, Знание.Наука, Знание.Кино, Знание.Игра, Знание.Лекторий, лекции и кипопоказы к памятным датам и государственным праздникам. Также доступен всем желающим пул региональных проектов Общества "Знание". Среди необычных форматов — встречи с Героями РФ и участниками СВО, викторины, научные баттлы, диалоги с представителями рабочих профессий.

Чтобы принять участие летним оздоровительным организациям необходимо оставить заявку на сайте Каникулы со Знанием (znanierussia.ru) или обратиться к директору филиала Общества "Знание" в своём регионе. Время обработки заявки может проходить в срок до пяти дней.

Активную программу для школьников Российское общество "Знание" подготовило и на Выставке "Россия". Ребят ждут обзорные экскурсии по территории ВДНХ, увлекательные лекции от шести московских вузов на самые разные темы, а также мастер-классы. Кроме того, школьников ожидает культурная программа — ребята посетят мероприятия литературной гостиной Общества "Знание". Там их ждут художественные чтения классических произведений, акустические концерты и спектакли.

Отметим, в прошлом году летом в детских лагерях страны состоялось около 8,5 тысяч просветительских мероприятий от Российского общества "Знание". Встречи со спортсменами, артистами, предпринимателями и многими другими деятелями за три летних месяца прошли более чем в 80 субъектах на базе детских центров. Слушателями и участниками лекций, мастер-классов и иных мероприятий стали порядка 180 тысяч человек.

Для школьников Самарской области этим летом пройдут различные просветительские мероприятия. Так, в рамках проекта "Знание.Герои" в спортивном лагере "Олимп" и центре патриотического воспитания "Авангард" состоялись выступления Михаила Чудакова, самарского поэта и композитора, автора литературно-музыкального проекта "Едем на Донбасс!". В ОЦ "Южный город" прошел военно-патриотический форум. В качестве спикеров выступили педагоги, которые регулярно ездят в новые регионы нашей страны. Они эмоционально и с душой смогли передать самарским школьникам боль их ровесников, находящихся под обстрелом, рассказали ребятам о героях СВО, которые сражаются с врагом не только на фронте, но и в тылу.

Для ребят из Донбасса, которые проживают в Кинель-Черкассах, школьников из загородного лагеря им. Ю. А. Гагарина прошли мастер-классы по начальной военной подготовке, где ребята разбирали и собирали оружие, примеряли военную амуницию, тренировались в изготовлении окопных свечей.
В июне стартовал проект "Знание.Карьера". В ходе мастер-классов, собеседований, встреч с работодателями молодежь знакомится с карьерными возможностями в родном регионе. Карьерный форум "Путь к успеху" для студентов и школьников прошел на площадке Самарского политеха, где выступили к. э. н., доцент Наталья Крутова, к. э. н., доцент Елена Солодова, а также координатор образовательной программы "Капитаны", победитель конкурса "Лига Лекторов" Екатерина Снигирь.
В рамках проекта "Знание.Наука" с научно-популярными лекциями о российских ученых и их достижениях в детском лагере им. Ю. А. Гагарина выступил зам. директора школы № 121 Владислав Дерябин.

В летний период региональная общественно-просветительской акция "За родное, за свое" тоже переместилась в детские оздоровительные и пришкольные лагеря. Для ребят из школы № 121, школы села Новое Аделяково, в ряде загородных лагерей состоялись премьеры показов документальных фильмов в рамках проекта "Самарская область. Хроники Победы". Ребята познакомились с уникальными материалами, которые были сняты кинооператорами-куйбышевцами в годы Великой отечественной войны. Специалисты Самарской студии кинохроники дали фильмам вторую жизнь, и сейчас появилась возможность вновь прикоснуться к первоисточнику, узнать о подвиге советского народа в годы войны.
Летом школьники не только отдыхают, но и узнают много нового. Для лекторов Общества "Знания" летом наступает горячая пора, впереди еще много просветительских мероприятий!

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