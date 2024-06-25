ПСБ повысил эффективность управления инкассацией банкоматной сети по всей России

25 июня 2024. Планомерно развивая банкоматную сеть и повышая доступность высокотехнологичных цифровых сервисов, ПСБ усовершенствовал процесс управления устройствами на территории всей России. Банк совместно с компанией "Сервис-модель" внедрил автоматизированную систему АСУ "Банкомат" для повышения эффективности управления процессом планирования инкассации и минимизации операционных издержек банка.

Новое решение обеспечивает централизованное управление и мониторинг более чем 5 300 банкоматов ПСБ по всей России, позволяет строить прогнозную модель спроса денежных средств, определять оптимальные суммы загрузки и сроки следующей инкассации для каждого устройства, строить оптимальные маршруты инкассации.

"Технологичная платежная инфраструктура ПСБ позволяет нашим клиентам быстро, комфортно и эффективно решать повседневные финансовые задачи. Мы постоянно совершенствуем работу нашей банкоматной сети, создавая новые сервисные возможности и реализовывая современные технологические решения, чтобы у клиентов был широкий доступ ко всем необходимым финансовым операциям. Внедрение новой автоматизированной системы в платежную инфраструктуру ПСБ с соблюдением всех современных стандартов безопасности значительно сокращает издержки на обслуживание сети устройств банка, повышая качество предоставления платежных сервисов через банкоматы", — отметил Сергей Зайцев, заместитель директора департамента платежных карт ПСБ.