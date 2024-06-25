Прошли летние региональные сборы по поисковым работам от "Центра поиска пропавших людей Самарской области"

22 и 23 июня в Самарской области прошли летние региональные учебно-тренировочные сборы по поисковым работам в природной среде от "Центра поиска пропавших людей Самарской области" (далее — АНО "ЦППЛ СО") при поддержке Фонда президентских грантов.

Согласно листам регистрации участие приняли более 100 человек, что делает прошедшие сборы самыми многочисленными за все время работы "ЦППЛ Самарской области".

Среди участников были курсанты направлений "Волонтер поискового отряда", "Старший группы" и "БПЛА" проекта "Будь с нами-2024", который, напомним, стал победителем первого конкурса президентских грантов в 2024 году и реализуется с 1 февраля. Также в учениях приняли участие курсанты волонтерского центра "Будь с нами" АНО "ЦППЛ СО" и волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Все участники УТС были разделены на группы согласно уровню подготовки: было сформировано 7 групп, работало 8 обучающих площадок — "Компас", "Навигатор", "Радиосвязь", "Отклик", "Прочес", "БПЛА", "Эвакуация", инструктаж для старших групп от директора "Центра поиска пропавших людей Самарской области" Владимира Рябова. Все участники после обучения получили тематические памятки, подготовленные инструкторами "Центра поиска пропавших людей Самарской области".

"Благодаря поддержке Фонда в этом году в Самарской области появился поисковый беспилотник с тепловизором. Использование поисковых беспилотников позволяет сберечь ценные ресурсы — время и силы большого количества поисковиков. Безусловно, есть определенные критерии привлечения квадрокоптеров, алгоритм взаимодействия авиакоординаторов, оперативных дежурных соответствующего направления отряда "ЛизаАлерт", регионального центра управления полётами", — подчеркнул Владимир Рябов.

О нюансах использования квадрокоптеров на поисках участникам УТС рассказал инструктор "Центра поиска пропавших людей Самарской области" Роман Рудометкин.

После прохождения обучающих площадок начался учебный поиск пропавших. Работало три обучающих штаба. В каждом отрабатывали свои навыки регистраторы, старшие на месте, оперативные картографы, связисты. Условия были созданы таким образом, чтобы все поисковики прошли все необходимые этапы участия в поиске — от записи на форуме и поиска экипажа до обязательной регистрации в поисковом штабе, корректной работы с поисковым оборудованием, отработки задач.

Отметим, сборы — это отличная возможность окунуться в жизнь отряда для тех, кто еще не решился присоединиться, но очень хочет сначала увидеть опытных поисковиков, понять, как устроена организация поисково-спасательных работ, нужны ли какие-то специальные навыки.

"Всем организаторам, участникам и моим новым знакомым хочу сказать большое спасибо! Много полезного узнал, на реальной практике получил знания. Теперь я морально готов поехать на свой первый поиск", — делится впечатлениями участник сборов Андрей.

Как и каждый день у всех курсантов проекта "Будь с нами", волонтерского центра АНО "ЦППЛ Самарской области", волонтеров поисково-спасательного отряда — одна цель. Одна цель у всех обучающих программ, лекций и тренировок — помочь найти человека. Она всегда написана на каждой ориентировке.