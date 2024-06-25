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Банк НОВИКОМ выступил организатором выпуска облигаций АО "Авто Финанс Банк"

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дочерний банк Госкорпорации Ростех выступил организатором размещения облигаций АО "Авто Финанс Банк", крупнейшего специализированного автомобильного банка в России.

Фото: предоставлено Новикомбанком

НОВИКОМ выступил одним из организаторов размещения на бирже выпуска облигаций АО "Авто Финанс Банк" серии БО-001P-12 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей и сроком обращения 3 года. Купонный доход по этим облигациям с переменной ставкой будет равняться размеру ключевой ставки Центрального банка РФ + спред 220 б. п. Выплата купонных доходов осуществляется ежеквартально.

НОВИКОМ является организатором размещения выпуска совместно с банком "Россия", Совкомбанком, Альфа-Банком и АО "Сбербанк КИБ".

АО "Авто Финанс Банк" предлагает полный спектр решений по поддержанию и увеличению продаж новых автомобилей за счет своих финансовых продуктов, в том числе: розничного автокредитования и сопутствующих ему финансовых услуг, финансирования автопроизводителей, кузовостроителей и дилеров под уступку требования, финансирования корпоративных парков автомобилей.

Инвестиционная активность дочернего банка Ростеха, который успешно дебютировал в качестве организатора облигационных займов в 2022 году, — одно из важных направлений его взаимодействия с предприятиями отечественной промышленности. По итогам 2023 года НОВИКОМ вошел в ТОП-10 организаторов российского облигационного рынка по данным агентства CBONDS.

Флагманским проектом, организация финансирования которого была поручена Госкорпорацией Ростех НОВИКОМу, стало размещение облигационных займов, приобретаемых за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Целью эмиссий стало привлечение финансирования на создание и приобретение пассажирских воздушных судов в рамках реализации Комплексной программы развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 года.

Новиком также обладает успешным опытом организации выпуска цифровых финансовых активов как для предприятий высокотехнологичного сектора, так и для компаний сегмента малого и среднего бизнеса.

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