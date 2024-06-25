В Самаре на видео попало спасение полицейским девушки, угрожавшей прыгнуть с балкона

Во вторник, 25 июня, в Самаре сотрудник ДПС спас девушку, которая пыталась спрыгнуть с балкона. События разворачивались около восьми часов вечера в ЖК "Майский" на пересечении ул. Ставропольской и Майской.

Как рассказывают очевидцы, полицейские приехали на сообщение о сбитом во дворе ребенке. В это время работники Госавтоинспекции услышали крики, а затем увидели девушку на общем балконе.

"Сотрудники полиции увидели, что на 11 этаже многоэтажного дома девушка закинула ногу на ограждение балкона и пыталась перелезть через ограждение. Старший лейтенант полиции Виталий Максаков, находясь внизу, начал отговаривать девушку от необдуманного поступка, а в это время, его напарник инспектор полка ДПС капитан полиции Игорь Закатнов быстро поднялся на этаж, где находилась девушка. Благодаря слаженным действиям полицейских, удалось резко оттащить девушку с балкона и избежать трагедии", — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Уточняется, что сейчас девушке ничего не угрожает.