В Самарской области запретят продажу алкоголя 28 июня

Муниципалитеты Самарской области вводят ограничения на продужу алкоголя 28 июня - в день школьных выпускных. Соответствующие распоряжения публикует правительство региона.

При этом ограничения не шаблонные - в каких-то муниципалитетах запрет вводится с 8 до 23 часов 28 июня. В других он распространяется еще и на 29 июня или даже 1 июля.

Как пояснили в правительстве региона, ограничения будут вводится во всех муниципалитетах.