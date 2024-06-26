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Страхование Финансы

"Ингосстрах" поделился итогами первого квартала в сегменте ипотечного страхования

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ингосстрах", как один из лидеров в сегменте ипотечного страхования, рассказал об итогах первого квартала 2024 года по данному направлению.

За указанный период сборы по ипотеке составили более 1,3 миллиардов рублей. Лидерами по сборам традиционно стали Санкт-Петербург (сборы — более 148 млн рублей), Екатеринбург (более 52 млн рублей) и Республика Татарстан (более 45 млн рублей). Эти же регионы были лидерами по сборам и по итогам первого квартала 2023 года. Всего за период с января по март включительно полисы "Ингосстраха" по ипотечному страхованию приобрели более 204 тысяч человек.

Спрос на услуги ипотечного страхования, по данным "Ингосстраха", распределяется примерно поровну со стороны мужчин и женщин, средний возраст заемщиков остался на уровне прошлого года — от 35 до 45 лет, но при этом отмечается дополнительная тенденция количественного роста заемщиков в самой возрастной категории — клиентов от 55 до 65 лет.

"Итоги первого квартала 2024 года показывают, что клиенты доверяют "Ингосстраху" страхование своего ипотечного кредита. Это вполне закономерно, ведь компания аккредитована всеми крупнейшими банками, которые предоставляют ипотеку — клиенты могут выбрать "Ингосстрах" своим страховщиком на весь период ипотеки. Также компания активно использует партнерскую сеть, что позволяет клиентам приобретать ипотечный полис в любом удобном месте и любым доступным способом. Страховое покрытие "Ингосстраха" соответствует стандартам Банка России и максимально учитывает риски, существующие для ипотечного заемщика", — подытожил Роман Варламов, начальник управления по работе с банками "Ингосстраха".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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