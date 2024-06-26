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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК открывает Telegram-канал с контентом для страховых агентов

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Telegram-канал "ВСК Блог" ориентирован под потребности страховых агентов, продвигающих услуги компании через социальные сети и мессенджеры.

Страховой Дом ВСК открыл Telegram-канал для агентов в рамках реализации стратегической инициативы "Агент как блогер". Основной целью проекта является помощь агентской сети в налаживании новых коммуникаций с клиентами через социальные сети и мессенджеры.

Подписаться на канал может любой страховой агент, используя ссылку-приглашение. На ресурсе можно брать готовые посты, публиковать в соцсетях и пересылать их клиентам, использовать идеи для создания собственного контента и получать советы по работе с социальными сетями и мессенджерами: как вести свой блог, общаться с аудиторией, формировать контент-план и многое другое.

"Грамотное и яркое позицирование в социальных сетях позволяет агентам активнее наращивать клиентскую базу. Компания готова помочь в этом стремлении, предоставив все возможности для продвижения.

Канал "ВСК Блог" создан в помощь активным страховым агентам. Здесь они могут получать качественный контент и актуальную информацию по продвижению собственной страницы в соцсетях", — отмечает руководитель Центра маркетинговых коммуникаций и PR Александр Охрименко.

В рамках инициативы "Агент как блогер" планируется также проведение обучающего тренинга "Как продвигать и развивать свой бренд через социальные сети и мессенджеры". Тренинг будут вести тренеры Корпоративного университета, Центра маркетинговых коммуникаций и PR, а также действующие блогеры. Первый набор студентов из числа агентов компании будет проходить в ближайшее время.

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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