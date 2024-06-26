В Самарской области квартиры продаются в среднем за 2,5 месяца

По данным ВТБ и "Метра квадратного", быстрее всего в Самарской области сегодня продаются студии — в среднем за два месяца. На втором месте — квартиры с одной и двумя комнатами, которые клиенты реализуют за 2-2,5 месяца. Трёхкомнатные объекты находят покупателя в среднем за 86 дня. Дольше всего приходится продавать квартиру с четырьмя и более комнатами — 3 месяца.

На скорость продажи квартир, помимо ее комнатности, влияет местоположение. В разрезе ПФО быстрее всего квартиры продаются* в Башкирии — в среднем за два месяца (63 дня). В Самарской области этот срок чуть выше — около 2,5 месяцев (75 дней). Дольше всего квартиры продаются в Пермском крае — в среднем больше трех месяцев (98 дней), выяснили эксперты банка ВТБ и экосистемы недвижимости "Метр квадратный".

При этом доля клиентов, купивших студию или однокомнатную квартиру, выросла за последний год почти до 40% (+ 9 пп). Одновременно доля тех, кто приобрел трехкомнатные квартиры, опустилась ниже 20% (- 6 пп за год), а доля выбравших двух- и четырехкомнатные объекты осталась примерно на том же уровне.

Цель** покупки квартиры в 40% случаев — улучшение качества жизни. Для детей и родственников недвижимость покупают 16% респондентов, ещё 13% новое жилье нужно из-за изменившихся жизненных обстоятельств, а 6% хотят жить ближе к родственникам. Ещё часть опрошенных преследуют инвестиционные цели.

"Большинство россиян покупают квартиры для себя или детей, поэтому стараются внимательно выбирать объекты. Например, квартиры в старом жилом фонде часто проигрывают современным жилым комплексам, построенным в последние годы. Решающее значение имеют и развитая инфраструктура в районе, качество ремонта и вид из окна. В этом году на фоне динамично меняющейся конъюнктуры рынка клиенты стали подходить к выбору недвижимости еще более тщательно, тем более разнообразие предложений на рынке предоставляет им такую возможность", — прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

"Покупка недвижимости — один из самых ответственных этапов в жизни каждого человека. С изменениями в госпрограммах кредитования, инфляцией, а вместе с ней и стоимости на объекты, доступность жилья не становится выше. Особенно это касается центрального региона и городов-миллионников. Очевидно, что покупателям сейчас необходимо больше времени для принятия решения о покупке нового жилья. Интересно и то, что, по данным аналитического центра М2, при выборе недвижимости россиян также беспокоит общий контингент жителей района и современные решения, например, двор без машин, лапомойки, комнаты для колясок на первом этаже и так далее. Это относительно новые критерии выбора нового жилья, — прокомментировал генеральный директор экосистемы недвижимости "Метр квадратный" Алексей Завгородний.

*Эксперты анализировали сроки экспозиции квартир на платформе "Метр квадратный" в январе–мае 2024 г.

** По данным репрезентативного опроса в мае 2024 года среди более 500 жителей крупных городов РФ старше 18 лет.