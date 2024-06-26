НОВИКОМ совместно с ВШЭ проводит лекции для участников форума "Инженеры будущего"

24 июня начал работу ХII Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего" в Туле, партнером которого выступает банк НОВИКОМ.

"Уверен, что нынешний Форум пройдёт успешно, а его результаты станут важным вкладом в развитие отечественной гражданской и оборонной промышленности, российской экономики в целом", — сказал глава государства Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей молодёжного форума.

"Динамика развития промышленности делает задачу подготовки молодых специалистов и развития их профессиональных навыков первостепенной. Нам нужны инженеры, способные создавать и внедрять прорывные решения в аэрокосмической, автомобилестроительной, телекоммуникационной, радиоэлектронной и других отраслях. Форум "Инженеры будущего" раскрывает таланты, знакомит с новыми инженерными решениями и способствует укреплению научного и технологического потенциала страны", — обратился к участникам председатель СоюзМаш России, глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

"За прошедшие годы наш форум на деле доказал свою значимость в укреплении кадрового потенциала отечественной промышленности. Победители личного рейтинга получают не только новые знания и навыки для дальнейшего карьерного пути. Они становятся участниками экспертных площадок Государственной Думы и принимают активное участие в законотворческом процессе для укрепления технологической независимости нашей страны", — рассказал Первый вице-президент СоюзМаш России, глава Комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

"Форум служит росту престижа инженерных профессий, активно вовлекая талантливую молодежь в процессы инновационного развития машиностроительного комплекса России. Сегодня именно от кадрового потенциала в огромной степени зависит развитие отечественной промышленной индустрии. Поддерживая форум, НОВИКОМ способствует тому, чтобы на предприятия приходили молодые профессионалы — по-современному мыслящие, готовые предлагать новые конструктивные решения", — подчеркнула Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

С учетом стоящих перед страной задач в этом году программа форума "Инженеры будущего" была трансформирована для формирования у участников инновационного мышления и развития сквозных компетенций. Так, 15 факультетов переросли в 20 образовательных групп, отвечающих ключевым направлениям технологического суверенитета.

За семь дней на площадке форума с тысячей участников пообщается более 520 спикеров — руководители крупнейших промышленных предприятий и ведущих технических вузов, представители федеральной и региональной исполнительной и законодательной власти, научных и бизнес-кругов, а также общественные деятели.

Еще одним нововведением этого года стал междисциплинарный модуль, который построен на применении сквозных технологий.

НОВИКОМ в рамках междисциплинарного модуля проведет лекцию по кибербезопасности. Ее авторы — преподаватели Высшей школы экономики: руководитель национальной компетенции "Корпоративная защита от внутренних угроз ИБ" НИУ ВШЭ Антон Сергеев и директор проектного офиса МИЭМ НИУ ВШЭ Илья Семичаснов. Они уделят внимание таким вопросам, как рост кибератак на цифровые устройства, критическую инфраструктуру и усиление защиты информационного пространства в России. Кроме того, по приглашению НОВИКОМа директор Инженерно-математической школы НИУ ВШЭ и VK Федор Иванов проведет лекцию о методах постквантовой криптографии.

Для участников форума также подготовлена интересная культурная и спортивная программы, включая посещение исторических памятников, предприятий машиностроительного комплекса, этно-объектов региона.

Также НОВИКОМ учредил специальную номинацию "Инженерный авангард", победителю которой будет вручен приз на официальной церемонии закрытия форума.

Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего" проводится ежегодно для молодых руководителей структурных подразделений промышленных компаний, инженеров и специалистов технической направленности, студентов и аспирантов высших учебных заведений, представителей молодежных общественных организаций. Организаторами выступают Союз машиностроителей России, Лига содействия оборонным предприятиям, Правительство Тульской области, Госкорпорация Ростех, Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке Нацимбио, Промсвязьбанк, Группа "Россети" и банк НОВИКОМ.