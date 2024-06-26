На Форуме гражданских инициатив "Россия 809" Самарскую область представит Отец Дионисий

С 28 по 30 июня в Санкт-Петербурге пройдет Форум гражданских инициатив в поддержку Нового курса президента РФ на преображение России — "Россия 809". Форум объединит более 1000 представителей власти, делового сообщества, представителей науки, образования, медицины, родителей и молодежи, а также участников СВО и их семьи со всей России.

Форум "Россия 809" — это общероссийская практико-ориентированная площадка, на которой объединятся усилия органов власти и институтов гражданского общества для достижения ключевых национальных целей развития РФ.

Цель Форума — объединить ресурсы органов власти с представителями общественности и всех сфер деятельности в реализации положений Указа № 809, направленного на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Для решения этой глобальной задачи на площадке Форума будут разработаны механизмы поддержки и масштабирования общественно-значимых гражданских инициатив, а также обозначены пути блокирования и предотвращения социокультурных угроз.

В трехдневной программе форума заявлены панельные дискуссии, круглые столы и образовательные модули, тематические экспертные мероприятия, культурная программа и деловое общение. Будет представлена информация о ходе реализации Указа № 809 в субъектах РФ, отмечены лучшие практики его исполнения.

От Самарской области в Форуме примет участие неоднократный победитель конкурсов Фонда президентских грантов Отец Дионисий (Левин Денис Владимирович) — настоятель, председатель приходского совета Местной религиозной организации православный Приход храма в честь святой Блаженной Матроны Московской Самарской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). Отец Дионисий стал победителем первого специального конкурса 2023 года Президентского фонда культурных инициатив, предложив проект "Герои нашего времени: серия подкастов с женами мобилизованных и граждан, участников специальной военной операции".

В рамках Форума он поделится опытом реализации двух проектов, которые реализуются приходом храма во взаимодействии с семьями участников СВО — "Центр помощи семьям мобилизованных" и "Серия подкастов с женами участников СВО". "Такие мероприятия, как форум "Россия 809" важны и нужны, потому что встречаться, обсуждать, разговаривать необходимо. Но в то же время мне кажется, что сегодня наступил такой момент, когда от слов нужно переходить к делу, и поэтому любая встреча, форум, должны быть подкреплены конкретными делами, тогда это будет по-настоящему нужным", — поделился Отец Дионисий.