Для жителей региона организовано 16 безопасных пляжей

За прошедшую неделю в Самарской области организовали еще пять пляжей, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. Теперь их общее количество достигло 16. Всего планируется подготовить к эксплуатации 35 пляжей на территории Самары, Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Новокуйбышевска, Отрадного.

На 25 июня на территории Самарской области принять отдыхающих готовы:

Городской пляж г. Новокуйбышевск (Сакулино1). Городской пляж г. Новокуйбышевск (Сакулино2). Пляж "Озеро Орлово" Новокуйбышевск. Пляж Шелехметское лесничество, 68 квартал правый берег р. Волга. Городской пляж 1 очереди набережной г. Самара. Городской пляж 2 очереди набережной г. Самара. Городской пляж г. Самара, (Барбошина поляна). Пляж в районе Фестивальной поляны (с. Мастрюково Волжский район). Пляж ДОЦ "Юность" Самарская область Шигонский район, с. п. Муранка. Пляж озеро Барское Волжский район п. Власть труда (ИБУ ДЗСОЦ "Волжанин"). Пляж ГБОУДОДДОП Ц "Жигули" с. Зольное, г. Жигулевск. Городской пляж г. Самара, (в районе санатория Можайский). Городской пляж 4 очереди набережной г. Самара. Городской пляж "Загородный парк". Пляж спуска ул. Советской Армии г. Самары. Городской пляж Красноглинского района г. Самары.

На вышеуказанные зоны рекреации Управлением в настоящее время выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам. На данных пляжах Управлением организован систематический лабораторный контроль за состоянием воды поверхностных водоемов и песка по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

Купаться в водоемах в неорганизованных местах не рекомендуется.