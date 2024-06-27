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Общество

Для жителей региона организовано 16 безопасных пляжей

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За прошедшую неделю в Самарской области организовали еще пять пляжей, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. Теперь их общее количество достигло 16. Всего планируется подготовить к эксплуатации 35 пляжей на территории Самары, Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Новокуйбышевска, Отрадного.

На 25 июня на территории Самарской области принять отдыхающих готовы:

  1. Городской пляж г. Новокуйбышевск (Сакулино1).
  2. Городской пляж г. Новокуйбышевск (Сакулино2).
  3. Пляж "Озеро Орлово" Новокуйбышевск.
  4. Пляж Шелехметское лесничество, 68 квартал правый берег р. Волга.
  5. Городской пляж 1 очереди набережной  г. Самара.
  6. Городской пляж 2 очереди набережной г. Самара.
  7. Городской пляж г. Самара, (Барбошина поляна).
  8. Пляж в районе Фестивальной поляны  (с. Мастрюково Волжский район).
  9. Пляж ДОЦ "Юность" Самарская область Шигонский район, с. п. Муранка.
  10. Пляж озеро Барское Волжский район п. Власть труда (ИБУ ДЗСОЦ "Волжанин").
  11. Пляж ГБОУДОДДОП Ц "Жигули" с. Зольное, г. Жигулевск.
  12. Городской пляж г. Самара, (в районе санатория Можайский).
  13. Городской пляж 4 очереди набережной г. Самара.
  14. Городской пляж "Загородный парк".
  15. Пляж спуска ул. Советской Армии г. Самары.
  16. Городской пляж Красноглинского района г. Самары.

На вышеуказанные зоны рекреации Управлением в настоящее время выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам. На данных пляжах Управлением организован систематический лабораторный контроль за состоянием воды поверхностных водоемов и песка по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим  показателям.

Купаться в водоемах в неорганизованных местах не рекомендуется.

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