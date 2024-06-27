Для жителей региона организовано 16 безопасных пляжей

За прошедшую неделю в Самарской области организовали еще пять пляжей, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. Теперь их общее количество достигло 16. Всего планируется подготовить к эксплуатации 35 пляжей на территории Самары, Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Новокуйбышевска, Отрадного.
На 25 июня на территории Самарской области принять отдыхающих готовы:
- Городской пляж г. Новокуйбышевск (Сакулино1).
- Городской пляж г. Новокуйбышевск (Сакулино2).
- Пляж "Озеро Орлово" Новокуйбышевск.
- Пляж Шелехметское лесничество, 68 квартал правый берег р. Волга.
- Городской пляж 1 очереди набережной г. Самара.
- Городской пляж 2 очереди набережной г. Самара.
- Городской пляж г. Самара, (Барбошина поляна).
- Пляж в районе Фестивальной поляны (с. Мастрюково Волжский район).
- Пляж ДОЦ "Юность" Самарская область Шигонский район, с. п. Муранка.
- Пляж озеро Барское Волжский район п. Власть труда (ИБУ ДЗСОЦ "Волжанин").
- Пляж ГБОУДОДДОП Ц "Жигули" с. Зольное, г. Жигулевск.
- Городской пляж г. Самара, (в районе санатория Можайский).
- Городской пляж 4 очереди набережной г. Самара.
- Городской пляж "Загородный парк".
- Пляж спуска ул. Советской Армии г. Самары.
- Городской пляж Красноглинского района г. Самары.
На вышеуказанные зоны рекреации Управлением в настоящее время выданы санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам. На данных пляжах Управлением организован систематический лабораторный контроль за состоянием воды поверхностных водоемов и песка по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.
Купаться в водоемах в неорганизованных местах не рекомендуется.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?