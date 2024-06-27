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Экономика и бизнес

Авито Работа: жители Самары заняли 5 место по скорости накопления на летний отпуск

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Летом традиционно начинается сезон отпусков, и многие россияне начинают заранее откладывать деньги для отдыха. Чтобы узнать, за какое время они обычно начинают копить на отпуск, Авито Работа провела опрос среди более чем 7 000 работающих россиян. Результаты опроса показали, что жители Самары заняли пятое место по быстроте накопления на летний отпуск — в среднем им требуется всего 5,3 месяцев, в то время как средний показатель по стране составляет 5,7 месяцев.

Помимо Самары, лидерами по скорости накопления на отпуск стали также жители Перми и Краснодара. Опрос показал, что пермякам требуется в среднем 4,9 месяца, а краснодарцам — 51 месяца для того, чтобы накопить на летний отдых. Это может быть связано с тем, что эти города находятся недалеко от курортов Черного и Азовского морей, что позволяет их жителям планировать свои поездки заранее и с меньшими затратами на дорогу. 5,3 месяца в среднем уходит на сохранение сбережений перед отпуском у жителей Москвы и Самары.

При этом жители Москвы планируют потратить в отпуске больше остальных — в среднем 87 105 рублей на человека. На втором месте по планируемым отпускным расходам — жители Уфы. Респонденты из этого города рассчитывают потратить в предстоящем отпуске в среднем 77 549 рублей на человека. 75 991 рубль на человека собираются потратить на отдыхе опрошенные из Казани.

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