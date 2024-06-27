Авито Работа: жители Самары заняли 5 место по скорости накопления на летний отпуск

Летом традиционно начинается сезон отпусков, и многие россияне начинают заранее откладывать деньги для отдыха. Чтобы узнать, за какое время они обычно начинают копить на отпуск, Авито Работа провела опрос среди более чем 7 000 работающих россиян. Результаты опроса показали, что жители Самары заняли пятое место по быстроте накопления на летний отпуск — в среднем им требуется всего 5,3 месяцев, в то время как средний показатель по стране составляет 5,7 месяцев.
Помимо Самары, лидерами по скорости накопления на отпуск стали также жители Перми и Краснодара. Опрос показал, что пермякам требуется в среднем 4,9 месяца, а краснодарцам — 51 месяца для того, чтобы накопить на летний отдых. Это может быть связано с тем, что эти города находятся недалеко от курортов Черного и Азовского морей, что позволяет их жителям планировать свои поездки заранее и с меньшими затратами на дорогу. 5,3 месяца в среднем уходит на сохранение сбережений перед отпуском у жителей Москвы и Самары.
При этом жители Москвы планируют потратить в отпуске больше остальных — в среднем 87 105 рублей на человека. На втором месте по планируемым отпускным расходам — жители Уфы. Респонденты из этого города рассчитывают потратить в предстоящем отпуске в среднем 77 549 рублей на человека. 75 991 рубль на человека собираются потратить на отдыхе опрошенные из Казани.
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Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,