НОВИКОМ совместно с ВШЭ проведет лекции для участников форума "Инженеры будущего"

24 июня начал работу ХII Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего" в Туле, партнером которого выступает банк НОВИКОМ. При содействии дочернего банка Ростеха на образовательной площадке форума проходят лекции по кибербезопасности и постквантовой криптографии от ведущих преподавателей НИУ ВШЭ.

"Инженеры будущего" — важнейший проект Союза машиностроителей России, цель которого — содействовать повышению качества инженерных кадров в стране. Ежегодно более тысячи молодых представителей инженерного сообщества в течение десяти дней перенимают опыт и навыки у приглашенных профессионалов и представляют свои проекты. Лучшие разработки участников в дальнейшем внедряются в производство. Также в рамках форума обсуждаются вопросы модернизации отечественного оборудования, рассматриваются возможности налаживания учебы по обмену для студентов, перспективных конструкторов и молодых ученых.

Особенностью форума традиционно являются образовательные и деловые программы, в которых принимают участие руководители крупнейших российских корпораций и ведущие технические вузы страны.

В этом году содержание образовательного блока направлено не только на приобретение фундаментальных и технических знаний и умений, но и на освоение междисциплинарных компетенций.

НОВИКОМ в рамках междисциплинарного модуля организовал для участников форума лекцию по кибербезопасности. Ее авторы — преподаватели Высшей школы экономики: руководитель национальной компетенции "Корпоративная защита от внутренних угроз ИБ" НИУ ВШЭ Антон Сергеев и директор проектного офиса МИЭМ НИУ ВШЭ Илья Семичаснов. Они уделили внимание таким вопросам, как рост кибератак на цифровые устройства, критическую инфраструктуру и усиление защиты информационного пространства в России. Кроме того, по приглашению НОВИКОМа директор Инженерно-математической школы НИУ ВШЭ и VK Федор Иванов проведет лекцию о методах постквантовой криптографии.

Также НОВИКОМ учредил специальную номинацию "Инженерный авангард", победителю которой будет вручен приз на официальной церемонии закрытия форума.

"Форум служит росту престижа инженерных профессий, активно вовлекая талантливую молодежь в процессы инновационного развития машиностроительного комплекса России. Сегодня именно от кадрового потенциала в огромной степени зависит развитие отечественной промышленной индустрии. Поддерживая форум, НОВИКОМ способствует тому, чтобы на предприятия приходили молодые профессионалы — по-современному мыслящие, готовые предлагать новые конструктивные решения", — подчеркнула Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.