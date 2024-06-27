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Происшествия

Полицейские изъяли 800 патронов во время рейдов по поиску незаконного оружия

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области прошли профилактические рейды по пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В результате правоохранители проверили более тысячи владельцев охотничьего оружия, оставили 32 административных протокола, изъяли 47 единиц оружия и более 800 патронов различного калибра.

Девять человек стали подозреваемыми в преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия, возбуждено 11 уголовных дел.

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