Полицейские изъяли 800 патронов во время рейдов по поиску незаконного оружия

В Самарской области прошли профилактические рейды по пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В результате правоохранители проверили более тысячи владельцев охотничьего оружия, оставили 32 административных протокола, изъяли 47 единиц оружия и более 800 патронов различного калибра.
Девять человек стали подозреваемыми в преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия, возбуждено 11 уголовных дел.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...