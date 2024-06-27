Будущие IT-специалисты России соберутся в Самарской области на интенсив VSFI 2024

Более 100 студентов — начинающих специалистов и экспертов IT-сферы примут участие в уникальном по формату тренинговом интенсиве по системному администрированию и основам DevOps, а также соревнованиях VSFI. Мероприятие пройдет с 1 по 7 июля в Самарской области.
Участие уже подтвердили команды студентов из Москвы, Ижевска, Новосибирска, Томска, Краснодара, Чебоксар и, конечно, Самары. Им предстоит в полевых условиях сразиться за неформальный символ мастерства системного администратора — шаманский бубен, расписанный вручную.
Событие организовано командой международных межвузовских соревнований в области информационной безопасности VolgaCTF при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области, ПГУТИ и Самарского университета.
Программа интенсива включает в себя доклады о современных практиках в сфере DevOps, администрирования и эксплуатации приложений и возможность опробовать инструменты, фреймворки и механики своими руками.
Блок докладов и практических заданий завершится соревнованиями. Командам участников предстоит в полевых условиях запустить работающую инфраструктуру, а также отработать навыки защиты своих сервисов.
Кроме того, в программе предусмотрены интеллектуальные и спортивные игры, культурно-досуговая программа и непрерывный нетворкинг с ведущими специалистами крупнейших российских IT-компаний, а также независимыми экспертами.
VSFI проходит уже 12 лет. За это время за главный приз боролись команды из Самары, Ижевска, Саратова, Пензы, Казани, Москвы и других городов.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?