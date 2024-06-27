Будущие IT-специалисты России соберутся в Самарской области на интенсив VSFI 2024

Более 100 студентов — начинающих специалистов и экспертов IT-сферы примут участие в уникальном по формату тренинговом интенсиве по системному администрированию и основам DevOps, а также соревнованиях VSFI. Мероприятие пройдет с 1 по 7 июля в Самарской области.

Участие уже подтвердили команды студентов из Москвы, Ижевска, Новосибирска, Томска, Краснодара, Чебоксар и, конечно, Самары. Им предстоит в полевых условиях сразиться за неформальный символ мастерства системного администратора — шаманский бубен, расписанный вручную.

Событие организовано командой международных межвузовских соревнований в области информационной безопасности VolgaCTF при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области, ПГУТИ и Самарского университета.

Программа интенсива включает в себя доклады о современных практиках в сфере DevOps, администрирования и эксплуатации приложений и возможность опробовать инструменты, фреймворки и механики своими руками.

Блок докладов и практических заданий завершится соревнованиями. Командам участников предстоит в полевых условиях запустить работающую инфраструктуру, а также отработать навыки защиты своих сервисов.

Кроме того, в программе предусмотрены интеллектуальные и спортивные игры, культурно-досуговая программа и непрерывный нетворкинг с ведущими специалистами крупнейших российских IT-компаний, а также независимыми экспертами.

VSFI проходит уже 12 лет. За это время за главный приз боролись команды из Самары, Ижевска, Саратова, Пензы, Казани, Москвы и других городов.