В Самаре из-за коммунальной аварии изменены маршруты троллейбусов по ул. Мичурина

В четверг, 27 июня, с 11:40 в связи с аварийными работами РКС закрыто движение троллейбусов по ул. Мичурина от ул. Чкалова до пр. Масленникова в оба направления.

Троллейбусы маршрутов № 4,15 следуют измененной трассой по ул. Коммунистическая, сообщает департамент транспорта Самары.