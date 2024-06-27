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Страхование Финансы

ВСК защитила автопарк АО "Коми дорожная компания"

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сыктывкарский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил полисами ОСАГО автомобили акционерного общества "Коми дорожная компания".

Страховая защита действует до конца 2024 года. Согласно договору полисами ОСАГО обеспечены 354 транспортных средства всей филиальной сети компании, включая Сыктывдинское, Ухтинское, Княжпогостское и другие дорожные ремонтно–строительные управления.  Стоимость контракта составила более 1,8 млн рублей.

Право застраховать автопарк Коми дорожной компании ВСК получила в результате тендера, в котором также принимали участие ведущие игроки страхового рынка.

АО "Коми дорожная компания" — крупнейшее предприятие дорожной отрасли Республики Коми. Компания проводит комплексные работы по проектированию, строительству, реконструкции и содержанию автомобильных дорог и дорожных искусственных сооружений республики. Коми дорожной компанией построены и отремонтированы более 700 километров автомобильных дорог регионального и местного значения. В компании работает более 1,2 тысячи человек.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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