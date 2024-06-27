ВСК защитила автопарк АО "Коми дорожная компания"

Сыктывкарский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил полисами ОСАГО автомобили акционерного общества "Коми дорожная компания".

Страховая защита действует до конца 2024 года. Согласно договору полисами ОСАГО обеспечены 354 транспортных средства всей филиальной сети компании, включая Сыктывдинское, Ухтинское, Княжпогостское и другие дорожные ремонтно–строительные управления. Стоимость контракта составила более 1,8 млн рублей.

Право застраховать автопарк Коми дорожной компании ВСК получила в результате тендера, в котором также принимали участие ведущие игроки страхового рынка.

АО "Коми дорожная компания" — крупнейшее предприятие дорожной отрасли Республики Коми. Компания проводит комплексные работы по проектированию, строительству, реконструкции и содержанию автомобильных дорог и дорожных искусственных сооружений республики. Коми дорожной компанией построены и отремонтированы более 700 километров автомобильных дорог регионального и местного значения. В компании работает более 1,2 тысячи человек.