ВСК защитила автопарк АО "Коми дорожная компания"

Сыктывкарский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил полисами ОСАГО автомобили акционерного общества "Коми дорожная компания".
Страховая защита действует до конца 2024 года. Согласно договору полисами ОСАГО обеспечены 354 транспортных средства всей филиальной сети компании, включая Сыктывдинское, Ухтинское, Княжпогостское и другие дорожные ремонтно–строительные управления. Стоимость контракта составила более 1,8 млн рублей.
Право застраховать автопарк Коми дорожной компании ВСК получила в результате тендера, в котором также принимали участие ведущие игроки страхового рынка.
АО "Коми дорожная компания" — крупнейшее предприятие дорожной отрасли Республики Коми. Компания проводит комплексные работы по проектированию, строительству, реконструкции и содержанию автомобильных дорог и дорожных искусственных сооружений республики. Коми дорожной компанией построены и отремонтированы более 700 километров автомобильных дорог регионального и местного значения. В компании работает более 1,2 тысячи человек.
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.