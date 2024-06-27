НОВИКОМ провел в Пензе презентацию своих ипотечных программ и продуктов для МСП

Дочерний банк Госкорпорации Ростех на площадке Торгово-промышленной палаты Пензы провел презентацию своих ипотечных программ и рассказал о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).

Рынок жилищного кредитования в России живет в эпоху перемен. Как рассказал на мероприятии начальник Отдела ипотечного кредитования Департамента розничных продаж НОВИКОМа Антон Провоторов, к концу 2023 года доля покупок первичной недвижимости с использованием заемных средств достигла 85%, а объем выдачи жилищных кредитов обновил исторический максимум и составил 7,9 трлн рублей. В условиях высоких ставок большую популярность приобрела ипотека с привлечением мер господдержки: ее доля в объеме выдач в 2023 году достигла 60%. Однако 1 июля этого года программа льготной ипотеки на новостройки завершится, и изменятся условия по семейной ипотеке. При этом спрос на жилье остается стабильно высоким.

Несмотря на внешние обстоятельства, НОВИКОМ продолжает предлагать своим клиентам финансирование на выгодных условиях. В банке действует широкий перечень ипотечных программ по сниженным ставкам от 1,4% до 15% годовых. При поддержке НОВИКОМа клиенты могут приобрести квартиру на первичном и вторичном рынках, а также рефинансировать ипотеку, оформленную в стороннем банке.

Помимо этого, в НОВИКОМе действует уникальная мотивационная программа "Развитие", направленная на поддержку кадрового состава высокотехнологичной промышленности. Она позволяет руководству предприятий поощрять выдающихся сотрудников. Став участником программы, работник, помимо прочего, получает возможность оформлять кредиты на льготных условиях.

Управляющий офисом НОВИКОМа в Самаре Игорь Егоров рассказал предпринимателям Пензы о продуктах для малого и среднего бизнеса, разработанных в банке. Среди них "Кредит на исполнение контракта", подразумевающий упрощенную процедуру рассмотрения, и "Экспресс-гарантия", которую можно оформить онлайн. Также эксперт разъяснил предпринимателям процедуру получения промышленной ипотеки и "зонтичных поручительств" Корпорации МСП.