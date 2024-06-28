Скоростная электричка "Ласточка" будет ездить до Новокуйбышевска

Скоростной электропоезд "Ласточка" сообщением "Тольятти — Самара" будет ходить до Новокуйбышевска. Об этом заявил заместитель начальника Куйбышевской железной дороги — начальник службы пассажирских перевозок Алексей Ситников.

Планируется, что измененный маршрут запустят в декабре 2024 года. При его продлении электропоезд будет следовать сообщением Тольятти — Новокуйбышевск. Эта мера также позволит уйти от пути № 1 в Самаре и не тратить дополнительное время на прохождение досмотра. Поезд будет уходить до Новокуйбышевска, захватывая станцию Липяги, маршрут уйдет в курсирование в пригородной зоне.

Кроме того, с 28 июня количество вагонов в пригородных поездах "Ласточка" будет увеличено вдвое.

Так, с 28 июня и далее по пятницам, субботам и воскресеньям будет увеличена составность следующих поездов:

№ 7120/7119 Самара (отпр. 14:00) — Тольятти (приб. 15:54),

№ 7126/7125 Тольятти (отпр. 17:05) — Самара (приб. 19:05).

С 29 июня и далее по субботам и воскресеньям количество вагонов увеличат в пригородных поездах "Ласточка":