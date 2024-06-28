В Самаре ограничат движение транспорта из-за ремонта теплотрассы

В связи с производством работ по реконструкции теплотрассы в Самаре будет ограничено движение транспорта, сообщает мэрия города.
Ограничения коснуться следующих участков улично-дорожной сети:
- с 6:00 28 июня до 23:59 13 июля по ул. Гагарина в районе дома № 22 в направлении движения к ул. Революционной;
- с 00:01 14 июля до 6:00 29 июля по ул. Гагарина в районе дома № 22 в направлении движения к ул. Академика Солдатова;
- с 6:00 4 июля до 6:00 8 июля на участке от дома № 49 по ул. Александра Матросова до пр. Юных Пионеров.
В период ремонта коммуникаций автобусы маршрутов №№ 24, 34, 38, 41, 53, 56, 99 будут следовать по скорректированной схеме.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?