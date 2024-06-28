В Самаре пройдет форум социальных проектов "Добрые новости"

В пятницу, 28 июня, в 15:00 в самарском учебно-спортивном центре "Грация" состоится XIII Форум социальных проектов и общественных инициатив "Добрые новости".

Напомним, форум — это итоговое мероприятие федерального информационного проекта "Добрые новости", который реализуется областным отделением Союза журналистов России, Российским военно-историческим обществом в Самарской области и правительством региона с 2012 года.

Проект включает в себя проведение конкурсов социальной рекламы и общественных инициатив "Добрые новости", конкурса юных журналистов "Юнкор", конкурса социального плаката, интерактивного конкурса лучшего реализованного социального проекта, тематических лекториев с участием федеральных и региональных экспертов.

Федеральный статус мероприятия и ежегодное увеличение количества заявок на конкурс свидетельствуют о высокой социальной значимости проекта. В этом году заявки на участие в конкурсах принимались с 19 января по 30 апреля. Всего было подано 756 заявок.

Конкурс "Добрые новости" проводился по 27 направлениям в 13 номинациях, в конкурсе "Юнкор" количество номинаций — шесть. Также прошел конкурс социального плаката по детскому и взрослому направлению. Самым массовым мероприятием проекта "Добрые новости" традиционно является проведение серии тематических лекториев. В этом году лектории проходили с 6 по 26 марта и их аудитория составила более 40 тысяч человек.

В рамках итогового мероприятия федерального информационного проекта "Добрые новости" — Форума социальных проектов и общественных инициатив "Добрые новости" — будет организована работа пяти дискуссионных площадок, выставка-конкурс лучших реализованных социальных проектов Самарской области (около 100 проектов из 37 муниципалитетов региона), пленарное заседание с подведением итогов работы дискуссионных площадок и торжественное награждение победителей конкурсов:

• социальной рекламы и общественных инициатив "Добрые новости";

• юных журналистов "Юнкор";

• социальных плакатов;

• лучших реализованных социальных проектов.

В форуме примут участие представители региональных и федеральных средств массовой информации, корпоративных PR- и пресс-служб, социально-ориентированных некоммерческих организаций, учреждений образования, культуры, органов законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления.

Дискуссионные площадки форума будут посвящены следующим темам:

— социальные инвестиции государства и бизнеса, инструменты поддержки некоммерческого сектора и социального предпринимательства;

— жители региона — амбассадоры территорий (власть, бизнес, СМИ, общественные организации — партнеры продвижения территорий);

— кинематограф как фактор формирования социокультурного пространства современного общества;

— социальная реклама как инструмент диагностики и коррекции социальных проблем;

— формирование информационной культуры юных граждан Отечества.

Федеральными спикерами станут:

Светлана Колосова — руководитель консалтинговой группы "Старая Площадь", кандидат психологических наук, заместитель председателя комитета по GR Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), член жюри основных профессиональных конкурсов, постоянный спикер и модератор крупных международных форумов, обладатель статуса "Tоп-10 ведущих коучей России", обладательница наград и премий в профессиональной сфере: "Политические технологии", "Мастер политической рекламы", "Элита PR", "Медиа-менеджер года", "Креативные технологии в PR" и пр., лидер рейтинга "ТорСОММ -2021", партнер федерального информационного проекта "Добрые новости";

Гюзелла Николайшвили — директор АНО "Лаборатория социальной рекламы", президент международного фестиваля по социальной рекламе и коммуникациям LAME, кандидат политических наук, доцент Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики";

Мария Мокина — заместитель исполнительного директора ассоциации грантодающих организаций "Форум Доноров", продюсер кино и телевидения, журналист, член координационного совета по социальной рекламе и социальным коммуникациям Общественной палаты РФ, общественного совета при Министерстве труда и социального развития РФ, член жюри медиа и отраслевых конкурсов, победитель Российской национальной премии ТЭФИ, более 10 лет возглавляла дирекцию регионального вещания и спецпроектов Общественного телевидения России;

Елена Фисенко — основатель дистрибьюторской компании" "Кинотайм", Член Союза кинематографистов России, Лауреат премии Гильдии продюсеров в номинации "За вклад в прокат Российского кино" 2023;

Леонид Барков — директор Всероссийской Ассоциации специалистов медиаобразования, шеф-редактор журнала "Медиа. Информация. Коммуникация", член Союза журналистов России.