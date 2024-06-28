Министр финансов Мурманской области и управляющий НОВИКОМа обсудили будущие проекты в регионе

Представители дочернего банка Ростеха провели встречу с министром финансов Мурманской области Михаилом Селезневым. Стороны обсудили текущие проекты и перспективы сотрудничества.
НОВИКОМ и Мурманскую область связывает прочное партнерство. В начале 2024 года банк подписал ряд кредитных соглашений с министерством финансов области на 7 млрд рублей. Средства направляются на финансирование основных бюджетных обязательств региона.
"Мы высоко ценим сотрудничество с властями Мурманской области. Надеюсь, наше взаимодействие придаст новый импульс развитию крупных промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, а также повысит инвестиционную привлекательность региона", — отметил управляющий филиала НОВИКОМа в Санкт-Петербурге Александр Сергеев.
Мурманская область в масштабах страны имеет стратегическое значение. Основную долю ее экономики занимают горнодобывающая промышленность, металлургия и электроэнергетика. На территории области расположены значительные запасы полезных ископаемых, а в Мурманске находится незамерзающий морской порт. В регионе функционируют металлургические, судоремонтные, транспортные и другие компании — участники реального сектора экономики, поддержка которого является ключевой задачей НОВИКОМа.
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