Министр финансов Мурманской области и управляющий НОВИКОМа обсудили будущие проекты в регионе

Представители дочернего банка Ростеха провели встречу с министром финансов Мурманской области Михаилом Селезневым. Стороны обсудили текущие проекты и перспективы сотрудничества.

НОВИКОМ и Мурманскую область связывает прочное партнерство. В начале 2024 года банк подписал ряд кредитных соглашений с министерством финансов области на 7 млрд рублей. Средства направляются на финансирование основных бюджетных обязательств региона.

"Мы высоко ценим сотрудничество с властями Мурманской области. Надеюсь, наше взаимодействие придаст новый импульс развитию крупных промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, а также повысит инвестиционную привлекательность региона", — отметил управляющий филиала НОВИКОМа в Санкт-Петербурге Александр Сергеев.

Мурманская область в масштабах страны имеет стратегическое значение. Основную долю ее экономики занимают горнодобывающая промышленность, металлургия и электроэнергетика. На территории области расположены значительные запасы полезных ископаемых, а в Мурманске находится незамерзающий морской порт. В регионе функционируют металлургические, судоремонтные, транспортные и другие компании — участники реального сектора экономики, поддержка которого является ключевой задачей НОВИКОМа.