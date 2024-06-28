Пожар — самая частая причина страховых случаев: "Ингосстрах" рассказал о выплатах по ИФЛ

За период с 31 мая по 13 июня "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 80 миллионов рублей в сегменте страхования имущества физических лиц. За это время компания урегулировала 375 убытков.

Самая крупная выплата за этот период составила 8,8 миллионов рублей. Страховой случай произошел в Москве: сгорел застрахованный жилой дом и хаммам. Причину пожара установить не удалось. "Ингосстрах" после предоставления всех необходимых документов выплатил клиенту возмещение.

Еще один крупный страховой случай произошел в Московской области — в застрахованном доме произошел пожар. Причиной пожара стало короткое замыкание из-за аварийного режима работы электросети. "Ингосстрах" выплатил по этому случаю более 6,4 миллиона рублей.

Также крупный случай произошел в Пермском крае — у клиента сгорел застрахованный дом. По данному убытку "Ингосстрах" выплатил клиенту более 6,2 миллионов рублей.

Еще один пожар произошел в Нижегородской области — также сгорел застрахованный дом. По результатам предоставления документов и расследования клиент получил от "Ингосстраха" 5 миллионов рублей.

"Ингосстрах" — один из лидеров в сегменте страхования недвижимости в России. Компания постоянно модернизирует свои полисы страхования квартиры, дома и дачи, чтобы клиенты могли защитить здание, имущество, расположенное внутри, а также гражданскую ответственность перед третьими лицами. В рамках полиса можно застраховать имущество от залива, пожара, взрыва бытового газа, кражи и природных катаклизмов. Можно выбрать уже готовый полис среди предложений компании, или собрать страховку самостоятельно, выбрав, что и на какую сумму застраховать. Например, можно защитить ремонт квартиры, мебель и технику, урон от стихийных бедствий или ущерб соседям при ремонте.

Клиенты "Ингосстраха" могут сообщить о страховом случае без посещения офиса — в мобильном приложении IngoMobile.