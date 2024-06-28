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Половина офисов ВТБ в Самарской области работают по субботам

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ переводит офисную сеть на обслуживание клиентов по субботам и расширяет их число еще на 160 офисов. В Самарской области количество отделений, в которых физические лица смогут решить свои финансовые вопросы в выходной день, сегодня составляет половину от всей розничной сети банка в регионе — 16 точек.

Отделения, которые открыты для клиентов в субботу, расположены в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. В целом по России это 240 населенных пунктах в 76 регионах.

Помимо этого, ВТБ увеличил количество отделений, работающих полностью без выходных. Сегодня 32 дежурных точки обслуживают клиентов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Сочи, Кемерово и Новокузнецке. В дальнейшем эта практика будет распространяться на все крупные города.

"Одна из основных целей развития ВТБ до 2026 года — повышение доступности финансовых продуктов для клиентов. За три года мы планируем удвоить доступность услуг ВТБ и довести потенциальный охват до 100 млн человек. В связи с активным ритмом жизни многие люди не успевают посещать отделения в будние дни, поэтому мы решили не ограничиваться стандартным рабочим графиком. К концу года около половины всех офисов ВТБ будут работать по выходным, обеспечивая доступность услуг для большего числа клиентов", — прокомментировал член правления Руслан Еременко.

"Офисная сеть ВТБ в Самарской области насчитывает 37 отделений, из которых 32 работают с розничными клиентами. Она является одним из основных каналов продаж — на нее приходится половина всех розничных операций, совершаемых сегодня клиентами. В рамках новой стратегии развития мы планируем расширять свое присутствие в регионе как за счет ребрендинга офисов "Открытия" и открытия новых отделений, так и за счет развития выездного сервиса. К концу 2024 года доставка банковских продуктов будет доступна во всех городах с населением более 10 тыс., а также в большей части населенных пунктов с населением от 3 тысяч человек. Это обеспечит присутствие Банка в 98% населенных пунктов губернии", — прокомментировал единый бизнес-лидер банков ВТБ и "Открытие" — вице-президент Максим Папков.

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