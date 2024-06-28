В Ставропольском районе временно отключат свет с 29 июня по 1 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

29.06.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Белозерки (ул. Мира, ул. Восточная);

30.06.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Белозерки (ул. Щербакова, пер. Восточный, пер. Западный);

01.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Узюково (ул. Куйбышева, ул. Северная);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.